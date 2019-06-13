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暴风TV多名员工赴总部讨薪

2019-6-13 14:08:09来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月13日消息 据新浪财经8号楼工作室报道，近日，暴风TV的9名外地员工来到北京暴风集团总部，就“涉及400多名员工的拖欠半年工资”等事宜，向董事长冯鑫和集团索要说法。

9位员工在暴风TV总部门口拉起横幅：“暴风电视拖欠半年工资无人性，还我血汗钱！”这些员工多来自暴风TV的线下销售部门，他们想就“遣散”一事索要说法，并申请执行赔偿协议。讨薪员工提供的一份自拟的“关于暴风集团&深圳暴风智能科技有限公司事项反馈”显示，从2018年12月—2019年5月共计6个月工资拖欠发放，2018年10月起—2019年5月共计8个月销售费用拖欠未发放；涉及人员多达400多名。

报道称，讨薪现场，多位员工表示暴风TV已于早些时候解散。但在5月中旬还召开电话股东会议辟谣，对此，一位暴风集团的工作人员在现场解释，那是为了“安抚小股东不要闹事”。

同时，暴风TV员工称，因资金流问题，暴风TV还违反三包规定，实行保内付费售后，涉及上千经销商。

暴风集团年报显示，暴风TV2018当年亏损约11.9亿，2018年暴风集团的三个核心板块：广告业务、暴风电视硬件收入、网络付费服务的收入分别下降了66.74%、63.49%和31.24%。

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关键词：暴风TV

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