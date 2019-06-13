CES Asia 2019：来看看好玩有趣的产品

从2015年开始，每年上海新国际博览中心都会迎来CES Asia展会，今年也不例外。CES Asia 2019为期三天（6月11~6月13日），前两天为媒体和专业观众开放日，最后一天则面向所有观展者开放。下面一起来了解下，本次展会上有哪些值得我们关注的产品和技术。

Sublue水下助推器

相比于陆地，由于水下阻力要大很多，想要轻松实现前进并不是一件容易的事情。不过，接下来我们要说的这款产品应该能够很好地帮到你。

CES Asia 2019展会上，Sublue（深之蓝）展示了他们最新的水下助推器——Sublue Seabow。根据现场工作人员的介绍，它的整体设计借鉴了弓弩造型，并且符合人体工学，看起来非常酷。当然，水下才是Sublue Seabow真正的舞台。

其最大下潜深度为40m，最快速度能够达到1.8m/s，并且支持三档可调，实际使用过程中，你可以根据自己的需要来自主选择。至于大家比较关注的续航部分，官方给出的最大续航时长为45min，不过下潜深度不同，这个数据理论上会有所变化，大家做个参考就好。

值得一提的是，Sublue Seabow并不单纯只是一个助力工具，还能作为水下摄影平台。其在机身正面上下各配备有一个挂载点，支持挂载GoPro、照明以及配重支架，借助这个能力，你能够很容易完成一些水下拍摄任务。

除了Sublue Seabow，我们在其展台上也看到了去年曾在CES Asia上展出过的Sublue白鲨Mix水下助推器。较之前者，它的机身尺寸稍小，动力以及续航能力也相应差一些，更适合于普通C端消费者来使用。

大疆RoboMaster S1教育机器人

6月12日，也就是CES Asia 2019展会的第二天，大疆正式发布了机甲大师RoboMaster S1（以下部分简称S1）教育机器人，我们也在展会现场看到了这款产品。

它采用了底盘加云台的设计，同时配备有麦克纳姆轮，可以完成全向平移及任意旋转等灵活走位，云台部分则延续了大疆标志性的技术，无刷直驱电机，控制精度可以达到±0.02°，在高速运动中也能保证影像稳定，转动范围为上下65°以及横向540°。

值得一提的是，大疆S1拥有31个传感器，从而具备了「视觉、听觉、触觉」的能力，在此基础上，其还搭载了一颗基于ARM Cortex A系列的SoC，五颗核心（具体信息大疆没有透露），并配备了工业级CAN总线，以连接智能中控和各部件。

玩法方面，其大致有两个方向，一个是多人对战，大疆S1的云台上装备了发射器，可以发射红外光束或水晶弹（主要成分是水），车身四周的传感器可以检测到其它S1发射的红外光束或水晶弹的击打。你可以通过app进行遥控。

另外一个是编程，机甲大师S1配备了丰富的教学资源，包括项目式课程「大师之路」和在线课程「机甲学院」，课程在S1的配套App「RoboMaster」中免费开放，后续大疆还会增加新课程，S1支持Scratch 3.0和Python两种编程语言。

工匠社格斗机器人GANKER EX

从命名上也可以看到，工匠社格斗机器人GANKER EX是一款带有竞技属性的机器人产品。它采用了近人形设计，机体全身分布有9处舵机，同时为了保证移动的灵活性，腿部配备有4个电机，并且搭载了全向轮结构，可以实现360°运动，最高速度能够达到5m/s。

作为一款格斗机器人，GANKER EX提供了多种武器可选，其中硬件层面包括拳套、手枪、利刃，此外，其机体手部设置有独立信号接口，接通机体电源后，可以通过控制器实现发光、旋转、变形、弹射等功能。

值得一提的是，GANKER EX除了能够实现机器人格斗、足球、竞速、避障等玩法，得益于其模块化的结构设计，玩家还可以通过官方配件或则DIY配件来根据自己的喜好对它进行改装，来突出自己的个性。

除了以上我们提到的这些，这款产品还有一个比较吸引人的地方是炫酷且多样化的操控方式。根据现场工作人员的介绍，这款产品不仅支持手机app进行操控，还支持人偶控制及体感操控，也大幅提升了产品本身的可玩性。

洛斐圆点蓝牙机械键盘

今年CES Asia展会上周边外设其实并不多，其中最受大家（尤其是女性观众）欢迎的无疑是Lofree（洛斐）家的圆点蓝牙机械键盘。这次其展出了多款定制版产品，比较有代表性的是马卡龙女神限量款——绽放。

对键盘有所了解的朋友应该一眼就能看出来，它的整体外观采用了复古打字机造型，不过在键帽的处理上，其做了很多比较讨女孩子喜欢的设计，比如加入了类似于彩妆的配色，搭配由电镀工艺处理后的亮面机身，很容易吸引到你的注意。

应用层面上，Lofree圆点蓝牙机械键盘——绽放提供有线和无线两种连接方式，支持Windows、Mac、iOS以及Android等多种操作平台，换句话说，目前市面上主流的智能手机、平板、电脑其都能适配。

核心规格参数方面，这款产品轴体为青轴，电池容量4000mAh，机身尺寸为306×114.5×30.6mm，重量为810g。另外，这次官方还为其配备了一款专属的手拿包，收纳起来也比较方便。

在Lofree圆点蓝牙机械键盘——绽放之外，它还有小黄鸭套装、熊本熊套装、黑色、绿色等多种不同的版本在售，不过只是配色或者配件有所区别，产品型号保持一致。

佳明MARQ系列腕表

今年是Garmin（佳明）品牌成立的30周年，在这个特殊的年份，它们推出了全新的MARQ高端智能腕表系列，比较特别的是，这次其除了尝试以运动手表的身份冲击高端市场外，也开始向智能化方向靠拢。

从展区工作人员那里我们了解到，MARQ系列一共包含有五款产品，分别为DRIVER赛车手、AVIATOR飞行家、CAPTAIN航海家、EXPEDITION探险家以及ATHLETE领跑者，这五款产品分别对应赛车场景、飞行场景、航行场景、户外探险场景以及运动场景。

作为高端腕表，MARQ不仅在产品打造上下了不少功夫，不同产品型号对应在核心功能上也有所不同，DRIVER赛车手预装有250多条全球赛道，AVIATOR飞行家内置全球航空数据库及Direct to应急导航、CAPTAIN航海家内置帆船助手、人员落水按钮等功能，EXPEDITION探险家支持地图和即时爬坡数据、ATHLETE领跑者将恢复时间及VO2 max最大摄氧量的测量刻度刻在了表圈上。

专业性功能之外，MARQ系列也整合了Garmin的生物技术，诸如心率监测、睡眠监测等智能手表上常见的功能，它也支持，使得产品本身更符合当前人们对于手表的实际需求。

Pico G2 4K VR一体机

现在VR的热度确实并不高。相对较高的内容制作以及硬件成本，让并没有能够被广泛的市场所接受，这也导致曾经很多投身于VR的公司也都转行去做其它智能硬件产品了。但就技术本身而言，VR的应用前景还是比较广泛的。

整体外观上，Pico G2 4K VR一体机基本延续了此前Pico G2的设计，与此同时，其也依旧保持着不错的重量控制。从产品命名上也可以看到，这代产品最大的改变之处在于它配备了标准RGB排列的4K屏幕，刷新率为75Hz刷新率，画质有了一个比较明显的提升。

核心硬件配置方面，Pico G2 4K VR一体机搭载了高通骁龙835平台，运行内存为4GB（LPDDR4X 1866MHz），机身存储为32GB（UFS2.1）机身存储，电池容量为3500mAh。

e换电

在城市交通日益拥堵的情况下，越来越多人开始选择以电动自行车作为日常的代步工具。但实际使用过程中，为电动车充电成为了一件令人很头疼的事情，室内充电存在火灾隐患，公共充电设施又存在丢车或者丢电池的风险。

e换电在做的，其实主要就是解决以上我们所列出的这两个问题。他们给出的方案是在城市公共区域建立自己的换电柜能源网络，让用户不再为电动车电池充电而感到烦恼。

展区现场工作人员也进行了换电演示，你可以通过e换电手机app、微信小程序、支付宝小程序等多种方式在来完成对接换电过程，整个流程非常快。

用比较简单的话来说，成为e换电用户之后，你所拥有的电池个体不再是固定的，但数量是固定的（根据缴纳押金的额度来决定）每次换电池的时候，设备会随机为你提供可用电池。

从我们的角度来看，理想状态下，这个市场广度是足够，也确实能够为用户所带来的便捷性。不过想要实现理想中的样子，显然也并不容易，需要大规模投放大量换电柜来作为支持，希望能在更多地方看到他们的身影吧。

科大讯飞智能录音笔

人工智能是最近两年各类科技展会比不可少的一项，CES Asia 2019自然也少不了它的身影。不过如今的人工智能已经走过了概念普及的阶段，更多体现在了已经落地的产品端上，比如科大讯飞智能录音笔。

它的正面配备有一块3.5英寸HD（720×1280）触控屏，机身存储空间为32GB，并且提供了20GB的云存储空间。另外，为了能够有一个不错的收音效果，其还内置了2颗定向麦克风以及6颗矩阵麦克风。加入屏幕之后，它不必再只能用App才能看到转录内容，打开机器，随时录音，你随时就能看到转录内容，你可以第一时间捕捉获得，效率非常高。

另外，不光是中文录音转录，讯飞智能录音笔还支持英文同声传译，一边录音一边自动转换中文，这一点功能也是传统录音笔所不具备的。

值得一提的是，由于讯飞智能录音笔加入了指纹解锁功能，相比传统录音笔，即便别人拿走也很难获取其中的信息，为数据安全提供了一个比较可靠的保障。