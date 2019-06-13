Android Q Beta 4体验：让我们来瞧瞧未来 Andriod 10的模样

上周，Google推送了最新的测试版系统Android Q Beta 4，不过一些Pixel用户反馈升级后出现了无限重启Bug，Google调查后紧急暂停了新系统的OTA升级。

经过几天的修复后，Google重新开启了升级通道，我也终于放心给手边的 Pixel 3进行了升级。此前我已经体验了一段时间的Beta 3系统，这次就借着Beta 4升级的机会，挑上几个Android Q系统的亮点和大家分享一下，让我们一起来瞧瞧未来Andriod 10可能的模样。

趋近完美的动手势

全手势导航（Fully Gestural Navigation）可以说是Android Q上最大的一个亮点，从Android 9上“蜻蜓点水”的尝试到现在彻底拥抱滑动手势，Google总算拿出了自己的解决方案。

Android Q目前提供了三种手势选择：全手势导航、双键导航和三键导航。当开启全手势导航后，底部的“小药丸”会变成一个类似iOS方案的扁条，滑动手势也和iOS方案雷同——上滑回桌面，上滑悬停进入应用后台，左右边缘滑动返回，导航条滑动切换后台应用。体验和iOS确实比较相像，不过这套方案目前的确也是最优解。

最近的进展是，在Android Q Beta 4中返回手势的动画进行了微调，现在是屏幕边缘出现一个变化的小箭头，使用起来感觉比之前要“丝滑”一些。

还有一个好消息是，Android Q Beta 4中强制旋转按钮回归了，这个功能似乎很受欢迎，但你在关闭自动旋转屏幕的时候旋转手机，强制旋转按钮就会自动出现，这个功能躺在床上玩手机的时候还是很有用的。

更加清晰、智能的通知管理

在Android Q中，Google对手机的通知逻辑重新进行了的梳理，目前在Android Q Beta 4中，当你打开一款应用的通知权限后可以在两个模式中进行选择：

• 已设为优先：发出提示音，并显示在下拉通知栏、状态栏以及锁定屏幕中。

• 无声通知：一律静音。显示在下拉通知栏和状态中。

可以看到两个模式最主要的区别在于是否发出提示音，从我个人的角度来看，一些非紧急同时需要定时查看的通知（例如新闻类）很适合在无声通知模式下工作。

更进一步的是，Android Q中还加入了一项名为自适应通知（Adaptive Notification）的功能，它能自动将低优先级的通知设为无声通知模式，同时也会在通知中提供跳转建议。（由于我使用Android Q Beta 4的时间还不够久，暂时还没有感受到这项功能的强大）

通知方面Android Q Beta 4还有一项细节变化，气泡（Bubbles）选项从开发者模式中移到了普通界面下。气泡是一个全新的通知模式，它实现的效果是浮动在其他应用层之上，点击可以展开应用功能和信息，不使用时可以折叠起来。

个人觉得有它有点像三星的快捷回复功能。目前气泡还没有完全开放，我在日常体验中也没有发现支持的应用，可以期待正式版上的表现。

黑暗模式有了，剩下就看开发者了

Goolge和苹果不约而同在最新的系统中加入了对黑暗模式的支持，不论是出于省电还是护眼目的，给用户多一个选择权总归是好事情。

黑暗模式在Android Q上的正式名称叫做深色主题背景（Dark Theme），这是一个全局可用的主题模式。目前Beta系统还在对系统UI进行微调，不过黑暗模式的完成度已经很高了。

和目前iOS 13遇到的问题一样，Google自家应用对黑暗模式的适配要更好（Google全家桶都完成了适配），第三方应用还要继续努力。此前通过打开发者模式中的（Override Force Fark）选项可以强制第三方app实现不太完美的黑暗模式，不过这个选项似乎在Android Q Beta 4中关闭了，所以还是继续等待开发者的适配吧。

数字健康继续优化

数字健康（Digital Wellbeing）是一个相对宽泛的概念，如果具象到Android操作上，这是一项用来管理设备使用时间的功能。Android P就已经加入了数字健康的功能，到了Android Q上Google还在不断优化它。

目前Android Q的数字健康共有设备使用时间、应用定时器和放松模式三大模块，可以从“断联”和减少打扰两个层面来减弱使用手机的困扰。

在Android Q Beta 4中，数字健康的应用定时器功能获得了强化，当你为一款应用设定限时后，在多任务后台便能看到对应应用的剩余使用时间，点击底部计时区域还能进入详细的管理界面，直观又方便。

另外，放松模式（Wind Down）新增了时间表，可以在每周的特定日期开启，相当于丰富了放松模式的触发机制。

未来数字健康还将增加专注模式（Focus Mode），它可以临时帮助我们设置一些使用手机的限制，专注于手头的工作中。

从Android Q的测试时间表来看，在今年Q3季度发布正式版之前，总共会有6个Beta版本发布。其中Beta 4将确定最终的系统API和官方SDK，某种程度来说上体验已经接近最终的正式版。

▲图片来自 Android Police

截止目前的体验来看，除了全局手势、黑暗模式这些显而易见的改变，Google也花了很大的精力去“整治”通知和权限问题，借助更加清晰的系统管理逻辑和AI算法的帮助，一些老生常谈的问题已经有了比较积极的解决方案——包括上面没有提到的Project Mainline计划，对于解决Andriod碎片化升级的问题也有着重要意义。

与此同时，Google在数字健康层面的持续投入已经看到了一些成果（重视程度也在不断增加），相信这也会成为未来Android 10的一个系统亮点。