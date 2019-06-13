有情怀也有大光圈，宫琦光学打磨出ISM 50mm f/1.0镜头

对于徕卡发烧友、胶片爱好者来说，日本宫琦光学（MS Optics）是一个熟悉不过的品牌，其手工制造的镜头能大幅度提升手中徕卡相机档次。现在宫崎贞手工打磨出两支新徕卡M卡口标头Vario Prasma 50mm F1.5、ISM 50mm F1.0。

按照宫琦光官方介绍，Vario Prasma 50mm F1.5是老镜头Kino-Plasmat的“现代诠释”，它基于1918年Paul Rudolph设计的Plasmat镜头，由4组6片镜片构成，焦距为52mm，最大光圈为f/1.58，最近对焦距离为0.8米，滤镜口经为37mm，镜头长43mm，重135g，有银色和黑色两个版本。改进之处是加入一个用于调节球差的控制环，改变了对焦环的阻尼，分离光圈环，这样对焦时不会影响镜头进光速度。从官方描述上看Vario Prasma 50mm F1.5是一支画风可变的镜头，因而售价高昂，达到了1200美元，现在预定发货时间也要4至6周。

相比之下，“只要”1500美元的ISM 50mm f/1.0性价比高不少。宫崎贞为了把ISM 50mm f/1.0制成一支轻巧高速标准镜头，他使用了更常见的高斯结构，镜头由5组7片镜头组成，镜片表面使用了10层镀膜，真实焦距是51.5mm，最大光圈是f/1.05，镜头长度为40mm、直径50mm。滤镜尺寸为55mm，重量仅有178g，恐怕是同类镜头中最轻的。

在全开光圈时，ISM 50mm f/1.0会因耀斑降低一点对比度，但保持高分辨率；在光圈收缩到f/1.25时，中心位置耀斑小时，到了f/1.4时对比度明显提升，在f/2-f/2.8后耀斑迅速减少，f/4.0时锐度、对比度表现相当好。

和过去一样，宫崎贞认为自己手动打磨镜头画质极佳，至于真实水平不见得优于七工匠之流，但看在手工打磨上，情怀分是满满的。

Vario Prasma 50mm F1.5样张：

ISM 50mm f/1.0样张：