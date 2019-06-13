出师不利，中国联通G.654.E光缆首次集采废标

C114讯6月13日消息6月12日，中国联通G.654.E干线光缆集采开标，这也是该型号光缆首次进行集采，为此备受业界关注。

不过，本次集采并不像想象中的那么顺利。根据知情人士透露的消息，本次投标的企业均高于联通给出的最高限价（62元/芯公里）应标。这意味着本次集采没有有效投标人，虽然中国联通尚未发布公告，但根据招投标规则，该项目将废标并可能重新组织采购。

在上个月，联通公布G.654.E干线光缆集采公告之后，业内人士认为将正式开启干线光纤升级序幕，同时也将缓解光纤光缆市场的低迷环境，给产业链带来一定的提振作用。

G.654.E光纤以其大有效面积，低损耗的特点，被认为是5G网络建设的首选。知名电信专家韦乐平也多次表示，5G时代，骨干高容量路由转向低损耗G.654.E光纤。特别是在上周工信部正式发放5G牌照之后，更有理由相信大有效面积，低损耗的G.654.E光纤将成为运营商集采的重要目标。

那么是什么原因导致本次集采废标呢？知情人士表示：“主要是限价太低了。”

不同于整个产业链已经非常成熟的G.652光纤，G.654.E光纤对技术和工艺要求非常高，国内也就几大厂有这样的能力，因而当前还不具备一定的成本优势。据了解，本次联通给出的裸纤62元/芯公里的最高限价已经远远低于G.654.E光纤的生产成本，厂商一致超限价应标实属无奈之举。（注：据透露，厂商应标价均在300元左右）

在今年年初中国移动的低价集采之后，此次中国联通也采取了远低于成本价的限价策略，再加之电信光缆集采尚未落地，种种不利因素无疑给今年的光纤光缆厂商蒙上一层阴影。