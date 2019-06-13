投资人对锂矿没了兴趣，电动汽车行业受何影响？

6月13日消息，据国外媒体报道，投资者对整个锂金属行业的兴趣正在逐渐消退，而锂是推动电动汽车革命的关键原材料。

在本周于圣地亚哥举行的锂供应与市场会议上，矿业公司和分析师们看到会场上空了半数席位，与会人员中也没有投资者和基金经理。这与去年的情况截然不同，当时用于可充电电池的锂矿价格处于历史高点，今年以来已经下跌了17%。

总部位于苏黎世的基金管理公司Commodity capital AG董事总经理托拜厄斯·泰特(Tobias Tetter)表示:“许多原本进入锂金属行业的风险资本，现在都流入了工业大麻市场。”锂市场“绝对需要更多的投资，不仅需要汽车制造商或化工企业的投资，还需要机构投资者和基金经理的投资。”

包括澳大利亚生产商银河资源有限公司(Galaxy Resources Ltd.)首席执行官Anthony Tse在内的与会人士均表示，锂矿企业需要数十亿美元的投资以扩大产量，从而满足未来几年将以两位数速度增长的市场需求。

相关数据显示，尽管目前市场锂金属供应略大于需求，但预计未来供应仍将吃紧，到2025年，市场对锂金属的需求将从去年的约32.5万吨增至每年100万吨。

新产能

Tse表示，整个锂矿行业必须投资约90亿美元，才能新增60万吨产能，从而满足未来几年的需求。银河资源有限公司在澳大利亚经营着Mt. Cattlin精锂矿场，目前正在加拿大和阿根廷开发一个项目。

Tse在会上表示:“除非我们开始看到有意义的资金投入，并真正为该行业开出支票，否则我认为很难获得满足需求所需的供应量。”“你可以建造你想要的所有电动汽车工厂，但如果你没有任何原材料，你就无法满足这条供应链。”

近期，全球第二大黄金生产商巴里克黄金(Barrick gold Corp.)收购兰德黄金资源有限公司(Randgold Resources Ltd.)，加之纽蒙特矿业公司(Newmont Mining Corp.)和加拿大黄金公司(Goldcorp Inc.)最近达成的巨额交易给投资者带来了希望，他们希望更多的投资者会重返矿业类投资。但与会人员说，这些资金还没有进入锂矿领域。

矿业市场研究公司House Mountain Partners分析师克里斯?贝里(Chris Berry)在会议期间表示:“美国资本坚定地投资于工业大麻行业。”“随着这种投机性观念的成熟，人们希望这些资金将重新回到采矿业，但目前我没有看到大量资金进入这个领域。”

魁北克市锂矿商Nemaska Lithium去年为其在加拿大的Whabouchi项目成功融资11亿加元，约合8.24亿美元。但今年2月，该公司宣布将需要额外3.75亿加元来完成该矿建设，并表示正在评估几种选择。由于投资者认为这是锂行业在建设新矿和供应市场方面遇到困难的一个典型，该公司股价在宣布上述消息后已经暴跌了51%。

“大量投机资金已转向工业大麻和加密货币，”Nemaska投资者关系主管万达·卡特勒(Wanda Cutler)说。“人们在那里的投资获得了非常有吸引力的回报，我希望看到这些资金重新投入初级矿业。我们现在有点停滞，但我确实认为人们的兴趣会回来——只是很难预测什么时候会回来。”

Argosy Minerals董事总经理Jerko Zuvela说，澳大利亚的情况略好一些。该公司在阿根廷有一个锂项目，两个月前筹集了900万美元。

“这不像过去那么容易了，”他在圣地亚哥会议间隙表示。“也许这并不是你想要的中期投资，但只要你保持正在开发项目的关注度，那离投入生产的日子越来越近了。”