路透社：白宫改口称将在两年期限内实施华为禁令

C114讯北京时间6月13日消息 据路透社报道，白宫管理和预算办公室已经告诉美国国会，它将在两年的最后期限前禁止与中国公司华为有业务往来的公司签订政府合同，这是美国去年通过的一项国防法的一部分。

而在本月十日，白宫管理和预算办公室要求美国国会提供更多时间给那些与中国华为公司有业务往来的公司，使其能够更好地处理和应对作为去年通过的国防法一部分的华为禁令。

“国会已在最近几天明确表达了在两年内实施法律的重要性，我们也将遵循这一时间期限。”白宫管理和预算办公室代理负责人Russ Vought在致参议院军事委员会主席、参议员James Inhofe的一封信中写道。

上周，白宫管理和预算办公室表示需要更多时间来执行禁令，这要求第三方供应商和承包商限制购买和使用华为设备。

当时，Russ Vought表示，希望对政府承包商采购华为设备的限制措施在四年内开始，而不是两年。他说，推迟将使（政府和行业）“有更多时间考虑相关的潜在影响和可能的解决方案”。

但是“在与国会最近进行谈话”后，白宫改变了方针，Russ Vought在本周三的信件中说。

“随着我们朝着法定期限迈进且不再拖延，我们将与国会合作解决任何出现的意外问题。”Russ Vought说。这项禁令是美国针对华为公司多方面行动的一部分，华盛顿指责该公司从事间谍活动并窃取知识产权。

华为一再否认其受到中国政府或情报部门的控制。该公司已就国防政策法案中的限制对美国政府提起诉讼。这项名为“国防授权法案”（NDAA）的国防法以国家安全为由，全面禁止使用联邦资金从华为购买产品。

其中包括禁止联邦政府直接购买华为设备，该禁令将于今年生效。