一入打卡群，保证金难寻

21天健身打卡群；

30天读书分享群；

一周英语学习交流群；

孕妈课程互助群；

......

相信你本人或者身边的朋友，都曾加入过类似的打卡群。回想一下，朋友圈是不是也会有人定期秀出自己坚持打卡的“Mark一下”？

这些励志的打卡群，诞生的初衷就是为了让有学习、健身、读书兴趣的用户相互监督，坚持自己既定的目标。尤其对于那些只有“三分钟热度”的朋友来说，打卡群的确是一种“约束力”的存在。

通过打卡群，可以提醒自己、宣示亲友，形成良性的循环，避免因惰性造成半途而废。正因为有着如此积极的正面效果，各式打卡群才会一度流行开来。

但是，有时候好的事物一流行就容易沾上钱，有时候沾了钱就会让一件好事儿变成了坏事儿……

1

入群吗？来来来，先交保证金

“我觉得最近很多打卡群都成了广告集散地，一些群友‘潜伏’一段时间之后就开始发广告，有微商、有保险，有地产中介……”近一段时间，身边有不少朋友向懂懂笔记抱怨，自己加入的打卡群里有商家进行广告营销宣传，扰乱了打卡群正常的秩序和氛围。

即便群友不断举报，群主果断将发广告的剔除，仍会有新的广告发布者出现。“防不胜防呀，比真菌还顽固！”有几位朋友退出了学习、健身打卡群；有的打卡群开始实行“有偿”入群，要交纳一定保证金给群主，才能够允许新人进群。不过，多数群主都表示，坚持打卡学习一段时间后保证金会如数退还。

但是，一旦打卡群开始出现保证金，就等于是沾了钱了，一旦沾了钱，这保证金的数额就越收越大，退还保证金的门槛也似乎越来越高。于是乎，无法达标、不能退钱的情况就发生了……

“我是那种自制力不是特别强的人，所以比较喜欢在别人的监督下完成目标。”

在广州一家动漫企业担任助理的赖女士，两个月前决定参与网络在线课程的学习。在她看来，在线学习除了费用低之外，还能合理地分配工作、学习和休闲时间。最重要的是，加入学习班的打卡群后还能与他人分享学习心得，彼此监督设定好的目标。

在她看来，加入在线学习的打卡群也是对自己的一种挑战。

赖女士告诉懂懂笔记，今年她的学习目标是完成心理学课程，读完五本相关著作。另外由于今年打算备孕，因此她还加入了某在线医疗机构组织的孕妈学习交流群，“沟通后才了解到，心理课程群和孕妈交流群都需要缴纳一定保证金才能入群。”

赖女士表示，打卡群的保证金数额有多有少，收费最高的是孕妈群，需要缴纳99元给“学习助理”。而关于收费的原因，不同的群都有各自的解释和规则。

“心理学的群主说是要防广告和微商，这笔费用是保证金，只要按照规则打卡，到时候能退。”另外，这个群还要求群友每天提交学习报告，每逢双周还要考试。

至于读书群的规则就相对简单一些了，群主要求大家每天在微信群里分享不少于300字的读书笔记；最高端的当属孕妈群，除了要在线分享心得之外，还要在官方的小程序上按时签到。“都承诺说只要坚持完成这些要求，保证金都会退还。”

赖女士表示，一开始感觉收费打卡，完成目标后退款是比较合理的，也能形成约束力。

过去她曾参加过不少打卡群，都是由于入群无门槛，导致广告泛滥成灾，影响了群友的正常分享和学习。“那些没有任何门槛的打卡群，会让人感觉缺少学习自律性。”不仅如此，一段时间之后打卡群就会成为大家闲聊、转发打折信息、分享外卖优惠的“吹水群”，失去了本该具有的互相监督作用。

“这些收保证金的打卡群，群友素质确实都比较高，也没有广告滋扰。”在缴纳保证金入群之后，赖女士开始按照群主、学习助理的要求，按时打卡、积极分享，与群友交流心得体会。通过相互监督、约束，她发现学习效率提高了不少，也因此结识了一群志同道合的朋友。

这，正是她所追求的在线学习应有的状态。除了这几个群以外，她此后又加入了需缴纳保证金的健身、晨跑群，“为了拿回保证金，学习、运动都有动力和理由了，一定要坚持下去。”

原本一段有趣的经历就此开始，或许也应该会留下一段“励志”的美好回忆。但是最终赖女士为何气愤填膺、大呼上当了呢？

2

退保证金？不不不，你没达成目标

“在读书群里我分享了21次，原以为根据群规定，可以找群主退保证金了。”

前不久，当赖女士找到群主，汇报了自己21次读书分享打卡的截图后，希望退还保证金，不想却被拒绝了。对方表示，群规要求是连续21天打卡分享读书感悟，她虽然已分享了21回，但其中有两天中断过。

因此，由于没达到群规的要求，无法退还保证金，只能保留在群里交流、学习的资格，“那时候我才想起，期间公司组织去珠海参展，忙活了两天，确实没有在群里发读书感悟。”

赖女士心想，既然达不到群规则要求，那么无法退还保证金也在情理之中。然而，过了几天，她和好几位群友私聊时发现，大家都没能拿回入群保证金，而且不予退还的理由千奇百怪。

“大家都是上班族，有时候加班、出差无法分享读书笔记，其实也很挺正常。”但是很多人没有注意过规定中的“连续不能间断”这个说法，只是尽自己能力分享了21次读书感悟，“按道理说，保证金规则不应该如此苛刻也，毕竟缴费的初衷说好了是防广告，督促群员坚持既定目标。”

此时，她也没有过多去思考，400多人的大群，有多少人的69元保证金没能退回……

紧接着，赖女士所在的心理学学习群，也因她两次周考没能达到70分，告知她保证金不予退还。她随后问了一下群里认识的十几位群友，同样没有一个人达标，此时她感觉事有蹊跷了。

“大家以为，群保证金的作用是监督自律，却没想到退钱的门槛如此高。”在严苛的规则门槛下，她了解到这几个群里能够成功退保证金的群员寥寥无几。为了减少损失，赖女士决定在孕妈群正式实行打卡审核之前，申请退群。

根据学习助理的要求，只要在课程领取、打卡前三天申请退群，是可以退还99元入群入群学费。然而退群之后，她却总迟迟拿不到退费，无论如何催促，学习助理在回信息时都只是承诺：下周退款。

“贾老板总说下周回国，这个群总是说下周退款，真的担心拿不回保证金。”赖女士告诉懂懂笔记，由于打卡群都是私下组织的，因此即便有不退保证金的情况，似乎也没有渠道可以申诉和投诉。

再说了，所缴纳的群保证金大多是几十、一百元，数额不算太大，有不少群员索性自认倒霉，不再追究。这一切让她感到十分无奈，“我现在没有退回来的打卡群保证金，加起来就有几百元了。”

入群仅需缴纳保证金，同时要完成打卡任务，此后申请退还保证金的门槛，却可谓“步履维艰”。也有读者向懂懂笔记吐槽，自己参加的打卡群规则苛刻、难以完成，甚至针对上班族的作息时间设置了诸多障碍，让群友退款无门。

这几位读者参加的打卡群，不乏一些知名的读书会、健身、医疗健康品牌，而且缴纳的费用也名目繁多，除了保证金，还有监督费、管理费或者服务费，且都表示所收费用在“目标”完成后可退还。

那么，如此众多的打卡群，收取相关费用的目的，是不是为了变相盈利？

3

有心算无心，小小保证金也成牟利源泉

“现在需要缴纳保证金的打卡群，真是越来越多，有的都成规模了，十几个群，总共几千人。”

曾在北京市一家互联网健身机构工作的柯佳（化名），负责的便是健身打卡群的运营和管理。她对懂懂笔记透露，进这种群的大部分都是上班族，想要健身却缺乏毅力和恒心，因此需要通过社交方式彼此监督。

今年春节后，机构运营方看到线上会员的入群需求颇大，便决定采用很多打卡群要求缴纳保证金的模式，让入群的新会员先缴纳69元的保证金，才能够受邀入群。在规则中也承诺：只要定期完成机构安排的健身课程（如观看健身操视频），并按时打卡，90天后保证金就可以退还。

“其实，打卡助理的工作就是想方设法，让群员拿不回这一笔保证金。”柯佳表示，市面上的一些互联网健身机构也好，互联网英语平台也罢，原本都是依靠售卖在线课程获取收益的。不过，销售在线课程难度大，愿意花钱在线学习课程的用户也不多。加上大量课件被盗版之后，低价在电商平台上叫卖，对这一类平台的收益造成很大冲击，“因此，课件开始成为一种免费的福利，吸引到会员后，通过加入打卡群缴纳保证金，成了新的模式。”

不少学员一听，缴纳保证金才能入群，而坚持打卡学习一段时间之后，还可以退费。这种监督感很强的社群文化，显然让很多人感到受落：既然入群能得到更多专业的免费课程，最终还是免费学习，大家索性怀着“感激”的心，缴纳保证金后纷纷入群。

“一开始，公司尝试将几个群的群友保证金用作投资增值，以备退还保证金后尚有一些盈余，但之后却发现增值的空间实在太小。”于是，管理层授意柯佳和另外几位同事，提高门槛限制阻碍用户顺利退钱。

最常见的方式，便是设置困难的打卡任务，如健身打卡满90天、分享心得满60天等等，由于群里都是上班族，平日时间紧凑，常常因为加班，忘记坚持打卡，导致目标达成不了，无法退费。

有时候，为提高退保证金的难度，机构甚至会限定每日打卡的具体时间，分享交流的时段，一旦逾期则视为违规。此举让一些难支配时间的群员频频“出错”，最后主动知难而退，放弃保证金退还的申请。

“之前听同事说，有些英语学习群由于群员发表了与学习无关的话，就要扣保证金，其实套路都大同小异。”柯佳表示，这里面拿捏的是一种很巧妙的“尺度”：对于很多机构来说，虽然保证金数额不大，但是打卡群风靡全网，想要入群培养自律习惯的用户很多。例如学习群或读书群，动不动就五六个群，每个群四、五百人，保证金加起来自然十分可观。而对个人而言，几十元的保证金如果因为各种原因被扣，也犯不上去吵吵闹闹。

因此，除了常规的教育机构、健身机构之外，连一些个人也都以监督为名，建立保证金打卡群，并设置诸多目标门槛，以此赚取入群用户的保证金。

“一些机构、群主都宣称，建群是为了互相约束和监督，是出于一片好心。因此，当用户发现保证金无法退还时，也不好意思追究到底。”柯佳透露，这也说明为什么有那么多的打卡群，要打着防止广告的幌子，变相收取群员保证金了。

【结束语】

你盯着别人的群规，别人盯着的是你的保证金。

打卡群曾经作为自律、监督、互相协助完成既定目标的社群工具，起到的是在群友共同进步的作用。然而，随着打卡群的概念越来越深受互联网用户的欢迎，不少有心人则打起了打卡群牟利的主意。

以各种名义让有需求的群友怀着“感恩的心”，心甘情愿掏钱进群，再以各种手段和门槛将这保证金费占为己有，这套路不可谓不高明。

都说小生意里面也有大学问，可是这种“大学问”真的令人如鲠在喉、不吐不快。也奉劝善良的用户，如果看到一些所谓打卡群的苛刻条件，不妨多留个心眼儿，或许这类打卡群的心思已然走歪了，你无论多么努力，交出去的保证金也很难再拿回来。虽然一个人的几十几百元事小，但是几百人上千人的保证金，就是有心人账户里的几千、几万元。凭什么养肥了这些人！