蔚来汽车CEO李斌：股价下跌“没什么大不了的”

北京时间6月13日讯，顶着“中国特斯拉”光环的蔚来汽车面临着电动汽车销售下滑、亏损增加、股价暴跌的困难局面。但创始人兼首席执行官李斌认为，这没什么好大惊小怪的。

“没什么大不了的，”他说。

周三接受采访时，李斌对于蔚来汽车三个月内市值缩水超过70%一事轻描淡写。他指出，投资者应当理解开发新车需要花钱，蔚来汽车几年内就能盈利。

“指望我们这样的公司从一开始就赚取很大利润是不现实的，”李斌称。“蔚来汽车的长期投资价值尚未被市场充分了解。”

CEO李斌称投资者不了解蔚来汽车的长期价值

蔚来汽车2018年9月在纽约上市，李斌称公司正在推进5月宣布的融资活动，以资助产品开发。根据协议，北京投资公司亦庄国投将向蔚来汽车投资100亿元人民币（14亿美元），获得一家新实体“蔚来中国”的少数股权。“蔚来中国”将由蔚来汽车控股。

艰难前行

李斌称，蔚来汽车将依靠这一新实体来筹措人民币资金，之前公司主要依赖美元融资。“我们希望连接美国和中国的资本市场，”并补充说公司也在考虑进军美国汽车市场。

“我目前正在领导一个团队，”找到进军美国的正确途径。“我们希望尽快这样做。”

李斌与蔚来ES6

由于销售低于预期，蔚来汽车股东没有了等待的耐心。公司股价从3月开始下跌，当时公司下调了交付量预期并取消了在上海建厂的计划。在蔚来汽车表示今年一季度汽车销售下降55%并且二季度需求将进一步下滑之后，上月该公司股价继续走低。

蔚来汽车股价本月已下跌16%，周三在纽约跌至历史新低。

李斌称，不在上海建厂的决定为公司节省了大量资本支出。虽然他不排除未来在北京建厂，但他说公司目前将依靠第三方在北京生产汽车。

他指出，成立刚刚四年的蔚来汽车将比特斯拉更早实现盈利。

“你必须致力于产品开发，”他说。“我可以肯定地说，不需要超过10年我们就能盈利。”