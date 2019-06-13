小米米聊Windows PC 4.0版正式发布：Mac/Ubuntu版开发中

IT之家6月13日消息 小米MIUI论坛官方今天宣布，米聊PC 4.0全新来袭，与此同时，米聊团队正在紧锣密鼓地设计开发Mac、Ubuntu版本，预计6月底发布。

官方表示，米聊PC 4.0来了后，届时3.0版本同步下线，使用米聊PC 3.0版本的用户需要下载使用全新PC版本。

这一次，米聊团队在完善安卓和iOS版本的同时，带来了全新的、使沟通更加便捷的米聊桌面端Windows版本。与此同时，米聊全体成员正在紧锣密鼓地设计开发Mac、Ubuntu版本，预计6月底发布，让正在使用和即将使用米聊的用户们，体验到消息多端同步的便捷与高效。

米聊桌面端Windows版是一款简洁小巧、实现了安卓端、iOS端多端实时同步的高效沟通通讯工具。米聊PC4.0作为新米聊PC版的第一个版本，所具备的功能已经覆盖了基础操作需求。除此之外，其他的功能也已经做好了版本规划，很快就会发布更新。

米聊PC 4.0版本下载：点此链接。

以下是主要功能的图文介绍：

1. 扫码登录

你只需要在手机端登录米聊，点击右上角“+”号，打开扫一扫，就能够进行扫码登录。

小提示：

1. 点击二维码下面的小箭头进行展开，可以勾选自动登录，使你登录米聊更加便捷。

2. 进行扫码登录安卓端需要更新到最新版本V8.7.56

iOS端已提交App Store进行审核，预计将于下周上线

图为手机端扫一扫及PC端扫码登录米聊

2. 添加联系人

除了可以在手机端添加联系人之外，也能够在PC端进行好友及群聊的添加，只需根据图示：输入对方的小米ID或群ID就可以搜索到联系人及需要添加的群聊。

图为PC端添加联系人及群聊

3. 便捷沟通

米聊PC 4.0版本支持收发各种类型消息，包括表情、图片、视频、文件，以及红包提醒、群通知及其他系统消息通知等，让你不会错过任何的消息通知。

图为聊天对话框接收各类型消息示意图

4. 一键搜索

用户可通过米聊PC4.0版本实现全局实时搜索：搜索任意关键词，轻松帮助您一键定位联系人、群聊及本地聊天记录。

图为pc端消息栏全局搜索栏示意图

5. 创建群聊

点击按钮可进行添加、移除群成员、设置入群方式、转让、解散群聊等多种群操作，使管理群聊更加便捷。

图为群管理界面