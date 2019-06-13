商务部：不可靠实体清单近日公布

IT之家6月13日消息 据国是直通车消息，中国商务部新闻发言人高峰今天在北京表示，“不可靠实体清单”制度正在走必要程序，具体措施将于近期公布，任何外国企业只要遵守中国的法律法规、遵守市场规则、遵守契约精神就完全不必担心。

为什么要出台不可靠实体清单制度？

近年来，单边主义、贸易保护主义抬头，部分国家滥用国家安全的概念，滥用出口管制的措施，滥用长臂管辖的手段，对全球经济贸易的增长和全球产业链供应链和价值链的分工造成了严重损害，对全球技术创新和产业发展产生严重影响，也破坏了国际经济秩序和多边贸易规则，损害了全球经济和包括中国在内的各相关国家利益。

哪些行为会被列入不可靠实体清单？

第一就是该实体是否存在针对中国实体实行封锁、断供或者其他歧视性的行为

第二就是实体的行为是否是基于非商业目的，违背市场经济的规则和契约

第三是该实体是否对中国企业和相关产业造成了严重损害

第四就是该实体的行为是否对国家安全构成威胁和潜在威胁

将对列入不可靠实体清单的主体采取哪些措施？

商务部表示，将依法依照《对外外贸法》《反垄断法》《国家安全法》等有关法律法规和行政措施，对列入清单的实体采取必要的法律和行政措施。同时，社会各界也会从中得到警示，在与已列入清单的这些实体进行交易和交往时候，提高警惕，防范不可靠风险。

中国建立"不可靠实体清单"希望达到哪些目标？

中国建立“不可靠实体清单”制度，主要希望起到以下作用：

一是维护中国国家安全，包括经济安全、科技安全、信息安全、资源安全等；

二是保障社会公共利益，维护企业正当权益，防范中国实体在国际经贸活动中遭遇断供、封锁等重大风险；

三是维护公平合理的国际经贸规则和以规则为基础的多边贸易体制，维护全球产业链的安全和稳定。