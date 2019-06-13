CESA2019：展会的高科技，都塞进汽车里了

在这届CES Aisa亚洲消费电子展上，一共有15个车企参展，设计车辆零部件企业，则达到100家以上。事实上，汽车占据了CESA整整两个展馆，阔气的奥迪还包下了新国际博览中心外场，提供邀请制试驾，妥妥的大手笔。

早在十年前，汽车其实已经成为CES固定项目之一，奥迪推出了数不完花样的激光大灯，福特历经中控面板全面升级。就连在计算机行业耕耘多年的英伟达，也拿出了炫酷视觉特效的数字仪表盘和自动驾驶设备，甚至最终还促成了马斯克与黄仁勋的一笔生意。

虽说后来的特斯拉与英伟达在自动驾驶方面已经分手，但整车更新高科技装备早已成为共识。毕竟机械设备从来不遵循摩尔定律，CPU核心数量不断增加，发动机缸数却不断减少，连F1都已经变成了1.6T V6的事态，着实不太好把机械设计往更多更贵的方向发展。

但车载电子不同，小改款车型更新，80%以上都源自车载电气系统升级。车辆中控也跟上了手机升级速度，响应更快，随时联网，基于Android系统，屏幕还会一年一年的变大。

▲福特针对国内深度定制的SYNC+

所以觉得CESA黑科技爆点不够的同学们，不妨把CESA看成车展，不是创新不够，而是节奏本应如此。毕竟，要上路跑的新车型，安全容不得半点马虎。

即便如此，在CESA2019上，笔者仍然看到了一些有意思的东西，不妨一起围观。

奔驰：iPhone50畅玩跑跑卡丁车

虽然奔驰现场展示了首款纯电动车EQB SUV，但重点仍然是奔驰A级上的MBUX。先不说好用程度MBUX一直处在所有车企中的第一阵营，这次MBUX也怕你在自动驾驶实现以后会无聊，在iPhone50大屏幕上装了一个类似跑跑卡丁车的游戏。

重点是，由于停车状态下不提供转向助力，这款游戏开起来比真车要费尽一些，油门踏板在游戏里充当加速，反之，刹车踏板在游戏里冲淡减速和后退，左手档位还能放道具。这项奔驰版跑跑卡丁车目前只有DEMO阶段，还不会在量产车中推送，但能在奔驰中控屏上玩游戏，还是挺带感的。

但是，你得多用一下你的麒麟臂。

奥迪：能自己抖动的沉浸式车载娱乐系统

整个CESA现场，奥迪可能是最靓的那个仔。由于是第一次由奥迪中国布展，阵势也透着浓浓的国内风格，东西够多，场地够大，最好，展台布置还是立体的。

所以不管是想看AI:ME概念车，还是即将上线的Go e-tron App，你都需要登上台阶，逐层围观。

最带劲还是能自己抖动的奥迪A8沉浸式车载娱乐系统，具体的说，A8悬架能够配合电影情节自动举升，同时强劲的音响效果还确保了车内氛围渲染力。下次，在停车等人的时候，兴许就能通过A8沉浸式娱乐系统，不仅影院感受一下4D观影的快乐。

日产：脑控开车

脑控开车这样的硬核科技其实已经被日产展示了2年，日产希望通过这项技术探究未来自动驾驶实现后，仍然能确保驾驶乐趣的可能性。

既然自动驾驶用不着方向盘，用脑电波与日产汽车提升一下意识同步率，或者通过辅助手段提升手动操控时车辆的反应速度，还是相当玄幻的。

3M：兄弟，再贴个膜吧

3M虽然不造车，汽车零部件倒是非常积极。他们给抬头显示技术提供了更多的解决方案，包括冷镜膜CMF、HUD专用挡风玻璃膜WCF。

冷镜膜CMF可以粘附在任何耐用表面上，减少HUD体积，也使得布局更为灵活。重点是，它可以降低电子设备的热负荷，以提高抬头显示器的可靠性，HUD专用挡风玻璃膜WCF还能让抬头显示器看的更清晰。

是的，你没看错，手机通常只需要贴一块膜，挡风玻璃上，3M至少可以再给你贴两层。

Bose：胎噪，也能给你屏蔽

Bose展台其实也是黑科技满满，除了豪华的扬声器阵容之外，未来的量产科技也一并展出，Bose QuietComfort主动路噪消减(RNC)技术未来将与发动机谐波降噪(EHC)技术和Bose发动机谐波增强(EHE)技术配合，同时给发动机噪音、胎噪降噪。

重点是这套技术不一定需要Bose的扬声器，只要配合Bose算法、传感器就行。

▲讲真，Bose展台的展车总价，比很多车厂展台的都贵

起亚：比你更懂女朋友

以后，比你更快判断出女朋友心情的，可能会是起亚R.E.A.D情感识别系统。这套技术由起亚与麻省理工学院媒体实验室的情感计算机小组共同开发，通过捕获乘客表情、心跳等生理特征，快速判断出乘客的心情，并通过车内温度、香气、音响、氛围灯进行改善。

这套R.E.A.D.系统将于概念车Habaniro配套推出。当然，目前这套项目还仅仅是概念车状态，没有量产计划。不然，起亚比你先知道女朋友今天的心情，那可就危险了。