欧盟对Facebook展开十多项调查，仍不确信其隐私措施

北京时间6月13日晚间消息，据美国财经网站CNBC报道，欧盟监管机构爱尔兰数据保护委员会（DPC）负责人海伦·迪克森（Helen Dixon）今日表示，Facebook是否在认真对待隐私问题仍有待观察。

当前，DPC正对Facebook展开十几项调查。有些是在接获个人或企业的投诉后展开的，有些则由DPC主动发起的。最常见的问题包括处理个人数据的法律依据、公司收集个人数据的方式缺乏透明度，以及人们有权访问他们的数据等。

今日早些时候《华尔街日报》曾报道称，Facebook CEO马克·扎克伯格早就意识到公司的商业行为可能引发隐私问题。该消息曝光后，Facebook股价应声下挫。

对此，DPC负责人迪克森今日在接受CNBC采访时称，Facebook及其CEO扎克伯格是否在认真对待隐私和数据安全问题还有待观察。迪克森还称，DPC将继续对Facebook和其他美国科技巨头展开调查，当前这些公司正面临世界各地监管机构的审查。

迪克森对CNBC表示：“可以肯定的是，DPC对Facebook的一些调查将在未来几个月内得出结论。”迪克森还补充说，她与Facebook的一些高管见过面，并进行了交谈。

当被问及DPC是否与美国联邦贸易委员会（FTC）进行过接触，并就Facebook可能在美国遭到的调查进行沟通时，迪克森回答说：“有过一些对话。我们在不同的法律框架下面对着相同的问题，我们也有着相似的目标，如推动这些科技公司改变某些行为。”

根据欧盟最新实施的“通用数据保护条例”（GDPR），爱尔兰数据保护委员会负责管理欧洲总部设在都柏林的美国跨国公司，因此也是Facebook在欧盟的主要监管机构。