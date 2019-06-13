美国申请引渡阿桑奇，英国内政大臣已签字同意

6月13日下午消息，据CNN报道，美国司法部11日向英国当局致函，正式请求将维基解密创始人朱利安·阿桑奇引渡至美国，相关程序大致需要2至5年。12日，英国内政大臣赛义德·贾维德便在引渡申请上签了字。

5月23日，美国司法部指出，阿桑奇违反《1917年间谍法》，协助并教唆前陆军情报分析员切尔西·曼宁非法获取并公布机密信息。此前，阿桑奇仅被指控共谋从事电脑黑客活动一项罪名。

根据最新的起诉书，阿桑奇受到的指控增至18项。在受到新指控后，阿桑奇面临最高可达175年的监禁。美国司法部文件指出：“如果认定阿桑奇有罪，每项指控将面临最高监禁10年刑期的处罚，而此前共谋进行电脑黑客活动的指控面临的最高处罚是5年监禁。”

阿桑奇2006年创建“维基解密”网站。2010年，这家网站公布大量美国政府有关阿富汗战争和伊拉克战争的秘密文件，让美国的外交形象遭遇前所未有的打击，引起轰动和争议。

2010年，阿桑奇在瑞典受到性骚扰和强奸指控。由于担心被引渡到瑞典，阿桑奇自2012年6月起进入厄瓜多尔驻伦敦大使馆避难。2017年5月，由于认为“在可预见的未来”无法引渡阿桑奇，瑞典检方宣布撤销对其强奸罪指控的调查。

今年4月11日，在厄瓜多尔宣布撤销给予阿桑奇的庇护后，英国警方宣布阿桑奇在厄瓜多尔驻英国大使馆被捕。因犯有违反保释条件罪行，伦敦法院判其11个月监禁。同日，美国弗吉尼亚州东区检察官办公室发表声明，指控阿桑奇涉嫌破解一台美国政府涉密电脑的密码，面临最高5年监禁。美方已就这一指控向英方请求引渡阿桑奇。

6月11日，阿桑奇父亲首次探望在英国伦敦贝尔马什监狱服刑的儿子，他在接受采访时表示探访时间非常有限，他说阿桑奇足足瘦了20斤，但看起来精神还不错。