苹果亚马逊股价周三双双下跌，六连涨均被终结

6月13日消息，据国外媒体报道，从上周二到本周二的6个交易日里，苹果股价持续上涨，股价再次逼近了200美元，市值也逼近了9000亿美元，但不曾想其股价在周三小幅下跌，六连涨也就此终结。

周三美国股市收盘时，苹果股票价格为194.19美元，较前一交易日194.81美元的收盘价下跌0.62美元，微跌0.32%。

苹果股价周三微跌0.32%，其股价的六连涨也被终结，在此前的6个交易日，苹果股价是持续上涨，由上周一收盘时的173.3美元上涨到了本周二收盘时的194.81美元，6个交易日上涨21.51美元，累计涨幅为12.4%。

在周三微跌之后，苹果股价也就未能借着连涨的趋势达到200美元，市值也就未能再次达到9000亿美元，按周三收盘时的价格计算，苹果公司市值为8934.83亿美元。

不过，苹果并不是孤独的，电商巨头亚马逊的股价在周三也有小幅下跌，其六连涨也在周三被终结。

在周三美国股市收盘时，亚马逊股票价格为1855.32美元，较前一交易日收盘时的1863.7美元下跌8.38美元，跌幅为0.45%。在此前的6个交易日，亚马逊股价也是持续上涨，由上周一收盘时的1692.69美元上涨到了本周二收盘时的1863.7美元，6个交易日上涨171.01美元，涨幅为10.1%。