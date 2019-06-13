E3 2019上这些「真香」游戏，今年下半年你就能玩到

又是一年E3游戏展，今年厂商的声势格外浩大(除了宣布不参展的索尼）。

从微软、任天堂在内的主机厂商再到育碧、SE在内的游戏厂商，各自都带来了让人惊喜的新消息，最重磅的的莫过于有基努·李维斯参与的《赛博朋克2077》以及短发塞尔达公主出场的《塞尔达传说》续作，都引发了社交平台的热议。

不过，虽然看起来很棒，但这两个「大饼」都至少要等到2020年才会登场，在此之前，我们不妨来看看今年下半年即将填补游戏荒的大作，这些游戏风格各异，玩法众多，相信总有一款能满足口味挑剔的你的需要。

以下是极客之选（公众号GeekChoice）按照不同平台，为大家带来的受关注度较多的作品介绍：

Xbox One平台

《星球大战绝地：陨落的武士团》

由《APEX英雄》开发商重生娱乐开发的「星球大战」系列最新作品，游戏以星球大战正史剧情为主，主要讲述在光明与黑暗力量对抗的故事，电影级别的画面表现和不错的剧情故事会是这款游戏的亮点，对于喜欢星球大战系列的玩家会很有吸引力，游戏将会在11月15日发售。

《极限竞速：地平线4》乐高DLC

作为目前最出色的竞速类游戏之一，《极限竞速：地平线4》在本次E3上发布了全新的DLC系列，主打元素就是乐高。开着各种各样乐高积木拼搭的豪华跑车驶上赛道（赛道也是乐高积木），感受二次元+三次元混合的体验，应该会让既喜欢赛车也喜欢乐高的玩家激动不已，游戏将在6月13日正式解锁。

《无主之地3》

这款游戏在E3上公布了最新宣传视频，游戏以射击+夺宝作为核心玩法，有包括枪手、特工、兽王、魔女在内的四个角色进行选择，玩家要对抗的是特别的教派组织「秘藏之子」，通过冒险收集宝物，游戏将在9月13日正式发售。

《帝国时代2终极版》

对于不少曾经泡在网吧的老玩家来说，「帝国时代」是一个熟悉的名字，而最经典的莫过于《帝国时代2》这一代作品，这款游戏的4K高清重制版也许会让你再一次重温当年的经典，游戏对各个文明的兵种以及建筑细节都进行了高清重制，将在今年秋季正式发售。

《战争机器5》

备受关注的《战争机器5》带来了全新的多人剧情模式，支持最多三名玩家同时游戏，需要在躲避危险毒气的同时对抗敌人，并且剧情中有不同房间、掩体，需要玩家合作进行技能配合，非常有趣。游戏将在9月10日正式发售，还和大家熟悉的「终结者」系列进行了联动，玩家可以在游戏发售后获得一个联动角色，订阅Xbox Game Pass的玩家可以直接玩到这款游戏。

《Bleeding Edge》

这是一款全新的4对4射击类游戏，画面风格类似于《守望先锋》，玩家需要通过团队配合对抗其它线上玩家。游戏中提供了多种带有不同能力的角色，包括刺客、辅助、重型三种，对战主要围绕争夺据点展开，游戏将会在6月27日发售，和《战争机器5》类似，订阅Xbox Game Pass的玩家可以在发售当天玩到这款游戏。

Nintendo Witch平台

《节奏海拉鲁》

有林克和塞尔达公主加入的《节奏地牢》，游戏本身是充满音乐节奏的Roguelike类游戏，玩家需要在地下城冒险、打败敌人，所有角色都会伴随音乐节奏不停摇摆是这款游戏的一大特色（也有玩家叫做海拉鲁蹦迪），适合杀时间，6月14日发售。

《火焰之纹章：风花雪月》

作为经典的SRPG游戏，「火焰之纹章」系列一直拥有不少忠实粉丝，新作《火焰之纹章：风花雪月》加入了更多RPG元素，更精美的战场表现和过场动画，这款作品将在7月26日正式发售，支持中文。

《塞尔达传说：织梦岛》

作为1993年推出的同名游戏的第二次复刻版本，《塞尔达传说：织梦岛》无疑承载了无数老玩家童年时的美好回忆。

Switch复刻版本不仅带来了可爱的粘土艺术风格，还加入了全新的自定义地牢模式，想必会是又一款让很多人入坑「塞尔达」系列的精品，9月20日正式发售，支持中文。

《勇者斗恶龙11 S》

「勇者斗恶龙」系列一直是日本国民级的RPG游戏，本次登陆的《勇者斗恶龙11 S》是《勇者斗恶龙11》的终极版，加强了协同战斗、照相模式等内容，新增了一些可以骑乘的怪物，不过最大特色在于游戏可以自由切换2D和3D画面视角，这款游戏会在9月27日正式发售，支持中文。

《宝可梦剑/盾》

尽管在官方直面会上出现的时间略短，但《宝可梦剑/盾》本次放出的预告中带来的全新的水系道馆馆主还是让很多宝可梦玩家兴奋，游戏中的全新要素「极巨化」也带来了更有趣的玩法。

所谓「极巨化」，是指玩家可以将自己的宝可梦巨大化参与战斗，在此过程中战斗特效和整体对战方式都会发生变化，此外，极巨化也被放在游戏的合作模式中，玩家可以和其它人组队挑战「极巨化」后的野生宝可梦，官方称之为「极巨团体战」，同样很值得期待，游戏会在11月15日发售，支持中文。

《路易吉洋楼3》

相比自己的兄弟马力欧，国内玩家或许对路易吉并不熟悉，但《路易吉洋楼3》（也有人叫做路易吉鬼屋）的新作其实非常值得期待。游戏中玩家要操作路易吉进入神秘的鬼屋探险，寻找并捕捉幽灵，任何风吹草动都可能藏着幽灵，而路易吉本身又很搞笑，所有游戏本身既刺激又欢乐。

这一次的新作为路易吉加入了分身能力，并且支持最多8个玩家一起合作「捉鬼」，乐趣十足，游戏会在2019年年内发售。

《巫师3》、《生化危机5》、《生化危机6》

作为名副其实的3A大作，「波兰蠢驴」CD Project的巫师系列和「卡婊」卡普空的生化危机系列一直都有很多忠实玩家，这一次宣布《巫师3》、《生化危机5》、《生化危机6》在年内登陆Switch平台则再一次令玩家欢欣鼓舞。

游戏内容想必大家都有所了解，所以不过多介绍。需要说明的是，由于硬件机能限制，这些大作在Switch平台没有PC平台上画面优秀，比如《巫师3》只能达到主机720P，掌机540P的水准，所以你不能期待在Switch上能看到特别精美的画面，但至少目前看来，稳定版不卡顿是没有问题的。