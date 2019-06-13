Uber控诉：无人车被欺负，经常遭遇“路怒症”

北京时间6月13日消息，Uber自动驾驶部门Advanced Technologies Group的负责人埃里克·迈霍费尔(Eric Meyhofer)周三在Elevate大会上表示，该公司的自动驾驶测试车在路上经常被行人和其他道路参与者“欺负”。迈霍费尔表示，安装在测试车上的摄像头将人们对待自动驾驶车辆的行为记录了下来。

迈霍费尔说到：“我们经常遇到人们欺负这些车辆的情况。他们对待自动驾驶汽车的方式更有攻击性，由于我们不会采取行动，因此他们觉得我们允许这种行为。尽管有视频正在拍摄，但是人们依然欺负自动驾驶汽车，人们正在挑战无人车的底线，以此来确定他们可以如何对待这些车辆，这一点很有意思。”

迈霍费尔透露，对自动驾驶汽车做出不友好行为的既有行人，也有其他道路参与者。人们对待车辆的方式包括侮辱性手势和语言、逼迫自动驾驶车辆采取紧急刹车、紧紧地跟在自动驾驶车辆后方，以及在交叉路口故意抢道等等。迈霍费尔将这些行为形容为“心胸狭窄（mean-spirited）”。

这已经不是出现自动驾驶汽车被不友好对待的报道了。去年谷歌旗下的自动驾驶部门Waymo的车辆也遭遇过类似的情况，报道称有人故意扎破Waymo车辆的轮胎。甚至还有报道称有人拿着枪指向了自动驾驶汽车的安全员。