Google Pixel 4信息汇总：除了“浴霸”摄像头还有什么亮点

虽然不久前Google才发布了全新的Pixel 3a系列手机，但相信大家对预计10月份到来的Pixel 4要更加感兴趣一点，毕竟它才是Google的「大儿子」。

随着发布时间的临近，最近关于Pixel 4的爆料信息也多了起来，极客之选就为大家汇总梳理一下。如果你对Pixel 4很感兴趣，相信这篇文章可以满足一些你的好奇心。

背面：官方爆料「浴霸」摄像头

此前曾有爆料说Pixel 4将采用「浴霸」布局的摄像头，或许是Google觉得泄漏图太丑了，于是官方放出了Pixel 4背面的图片——还是像「浴霸」啊！

从Google公布的图片可以看出，Pixel 4摄像头区域共有5个开孔：两个摄像头（新增的是超广角还是长焦不确定），一个LED闪光灯，一个麦克风开孔，还有一个开孔可能是和Pixel 3系列类似的「Spectral + Flicker Sensor」，功能是在拍摄屏幕、LED光源等场景时避免闪烁问题。

从目前已知的信息来看，下代iPhone也将采用相似的矩形摄像头布局，我们可以期待一下未来的「浴霸大战」了。

背部同时使用亮面和磨砂两种工艺（Pixel 3是玻璃、Pixel 3a是塑料）已经成为了 Pixel家族的标志性的设计，不过Pixel 4将不再沿用。从官方图来看Pixel 4的背部将是完整一块，具体的材质还不能确定。

图片来源：Twitter@BenGeskin

另外从官方图还能看出，Pixel经典的「撞色」电源键得以保留，后置指纹识别和耳机孔都看不到了。说到耳机孔，本来大家都死心了，Pixel 3a/3a XL又加了回来，这次Pixel 4看来又要取消了。

正面：没有刘海了

Google目前仅爆料了Pixel 4的背面，关于它的正面目前都是推测信息。Pixel 3 XL的「大门牙」遭到了很多人的吐槽。好消息是，从目前的预测信息来看，Pixel 4/4 XL不会再使用刘海屏，一种方案和目前Pixel 3a/3a XL一致，不过上下边框或许会更窄一些；另外一种就是使用「打孔屏」，和三星的方案类似，目前都没有最终确定。

图片来源：Twitter@BenGeskin

取消了后置指纹识别后，Pixel 4会选择屏幕指纹还是人脸解锁呢？目前两种说法都有，而Unbox Therapy在其最新的机模上手视频中推测Google会选用和iPhone类似的人脸解锁方案。

屏幕方面还有一项新增的功能。iPhone用户对原彩显示（True Tone）应该不陌生了，它可以根据光线条件自动调整手机屏幕以在不同的环境下保持色彩显示一致。

在Android阵营，LG和华为等厂商的部分手机有搭载过类似的技术，根据 XDA Developers 分享的信息，Google也将为Pixel 4加入类似的屏幕调节技术。

在Android Q中已经能够看到关于屏幕色彩平衡（Display White Balance）的代码，不过类似True Tone这样的技术需要传感器的支持，目前Pixel机型是不具备的，所以这项功能才被认为是为Pixel 4准备的。

如果Pixel 4如预测加入人脸解锁、True Tone等功能，想必它的额头应该会有很多开孔（目前预测至少有5个和成像相关的传感器）。另外如果Google想要在手机上实现Project Soli（隔空手势）的功能，也需要前置传感器的支持。

系统：Android 10原生机型

Android Q正式版（Android 10）和Pixel 4的发布时间预计都在今年10月左右，Pixel 4也将顺理成章成为首批出厂搭载Android 10的原生机型。关于目前Android Q Beta版的使用体验，可以点击查看极客之选的另外一篇文章，这里就不再赘述了。