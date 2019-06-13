中国移动发布全新双跨专网：自建光缆超1400万皮长公里、国际传输带宽超23T

今日下午，以“极速专网智联全球”为主题的跨省跨境专网产品发布会在沪上举行，中国移动上海公司、中国移动国际公司和中国移动政企分公司携手发布行业专网和New Cross Pacific（NCP）海缆。此举标志中国移动将打造全新双跨专网、全面升级运维能力，为各行各业提供高安全、高质量、高可靠的专网专线业务。

据介绍，中国移动拥有强大的基础传输网络能力，自建光缆总长度超过1400万皮长公里，建立了稳定运营多年、合理、安全的省际、省干、城域等多层传输网络。在全球范围，其与周边8个国家和地区实现陆缆直连，参建海缆8条、在40多条海缆上拥有资源，国际传输带宽突破23T。

中国移动行业专网是一张端到端的独立OTN网络，仅供集团客户专用，提供支持SDH、以太等不同业务及不同速率的高质量跨境、跨省专线，具有低时延、高可靠、快开通、强保障的特点。

专网专用：专网设备全部新建，独立组网，仅承载集团客户的专线业务，确保客户与业务的专属性。跨境段由上海通过NCP海缆，中欧陆缆，中港陆缆等资源延伸至香港、新加坡、东京、伦敦、法兰克福、洛杉矶等亚太、北美、欧洲境外节点，可实现端到端调度。

超低时延：突破传统传输网络多层架构，采用扁平化组网原则，节点间沿最短路由直接通达，降低线路时延。其中NCP海缆项目亚洲方向已建设完成，具备生产能力，将为用户带来30-50毫秒的时延降低。

超高可靠：采用全网最优光缆及最新技术，应用SNCP、1+1重路由、自动路由计算等多种保护方式，大幅提高电路质量，有效降低闪断。

超快开通：末端设备即插即用，端到端统一配置调度，配合备、领货机制，满足客户快速开通需求；采用G.7044技术，实现带宽动态调整，扩容时不中断业务。

超强保障：全面升级运维保障能力，采用全网一点运营一点响应的运维模式，具备快速排障及响应能力。全网质量实现可视化，为客户提供质量指标视图，客户可直观掌握网络实时情况。

发布会上还隆重推出中国移动跨省跨境专网促销政策，较行业市场普遍价格优惠30%-50%以上。现场多家客户明确签约意向，并完成现场签约。

中国移动方面表示，跨省跨境专网将秉承“极速专网智联全球”的理念，致力于提供超越客户期望的优质服务，为之提供可靠、多元的双跨业务服务能力和安全、高效的客响支撑保障，帮助客户实现“创造精彩、连接世界、共享全球”，助力各行各业在数字中国的浪潮下加快信息化发展的步伐。