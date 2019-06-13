国金汽车获工信部纯电动乘用车生产资质

近日，工信部发布了第320批《道路机动车辆生产企业及产品公告》公示，信息显示，同意山东国金汽车制造有限公司（以下简称“国金汽车”）设立纯电动乘用车生产企业。

这意味着国金汽车已经获得了发改委和工信部的“双资质”，同时国金汽车也成为山东省首个获得国家《道路机动车辆及生产企业公告》独立资质的新能源乘用车企业，实现山东省本地新能源乘用车企业零的突破。

据了解，目前已经通过工信部公告管理的新建纯电动乘用车生产企业，包括北汽新能源、云度新能源、江铃新能源、长江汽车、知豆汽车、前途汽车、合众新能源、金康新能源、国能新能源、江苏敏安等10家企业，国金汽车则顺利成为第11家正式获得工信部核准的纯电动乘用车生产资质的企业。

山东国金汽车制造有限公司始建于2016年，系山东国金集团在淄博高新区投资设立的子公司。公司注册资金12.5亿元，专业从事新能源汽车整车及其零部件的研发、制造和销售。目前国金汽车已经具备年产10万辆纯电动新能源汽车生产能力，达产后可实现年产值210亿元。

对于一家汽车企业来说，发改委颁发的资质决定汽车企业是否能建厂造车，工信部颁发的资质则掌握着车型能否上市销售的权利。国金汽车在取得在“双资质”之后，说明已经可以独立进行新能源车型的生产和销售了。

在去年，国金汽车第一款纯电动MPV车型GM3开始试生产。目前销售渠道已覆盖深圳、广州、杭州、南京等60多个城市，并列入山东、北京、江西、山西及公安部、国家税务系统等公务用车采购目录，还与滴滴出行达成战略合作。