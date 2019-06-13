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Facebook获Meesho少数股权，首次投资印度初创公司

2019-6-13 21:18:09来源：新浪科技作者：李明责编：懒猫/实习评论：

北京时间6月13日晚间消息，据CNBC-TV18网站报道，Facebook印度公司今日宣布，已收购印度社交商务平台Meesho的少数股权。这也是Facebook首次投资一家印度初创公司。

Meesho成立于2015年，总部位于印度的班加罗尔。作为一个在线市场，Meesho通过WhatsApp和Facebook等社交媒体服务，将经销商和原材料供应商直接联系在一起。

其中，大多数经销商是家庭主妇、小企业主、小型精品店品牌，以及那些销售艺术和工艺、时装、家居和厨房产品的人们。此外，Meesho还将个人卖家、小企业与客户联系起来。

Meesho公司表示，现在已有逾1000家供应商和2万家商户在使用其平台。通过浏览Meesho平台，卖家可以选择自己想要出售的商品，然后转发到Facebook、WhatsApp和Instagram等社交媒体上。

不仅如此，绝大多数商品都支持直接发货给买家。换言之，卖家不需要拥有自己的库存。根据不同商品类型，Meesho会对每笔成功的销售交易向卖家收取15%的服务佣金。

2017年10月，Meesho完成了340万美元的A轮融资。2018年6月，Meesho又完成了1150万美元的B轮融资。11月，Meesho又成功融资5000万美元。

Meesho的主要投资者包括顺为资本、DST Partners和RPS Ventures，以及红杉印度、赛富投资基金（SAIF Partners）、Venture Highway和Y Combinator。

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关键词：Facebook

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