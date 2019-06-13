【IT之家评测室】RedmiBook 14体验评测：5000元的i7真香本

5月28日，在Redmi新品发布会上，Redmibook 14正式公布，这款主打性价比的笔记本将i7-8565U+MX250+8GB+512GB的售价定到了4999元，甚至比于市面上一些i5-8265U轻薄本售价还要低。IT之家现在也拿到了这款产品，接下来就一起来看一下这款“真香本”到底实力如何吧。

一. 外观设计

整体来看，RedmiBook14继承了一些小米笔记本的设计语言，金属质感与棱角感十足，虽然不是定位高端，但相比其他竞品也丝毫没有廉价感。RedmiBook14整机重约1.5kg，厚约17.95mm，达到了主流轻薄的水平。

RedmiBook 14的A面采用了金属材质，与小米笔记本不同的是A面上印有Redmi的LOGO以及DESIGNED BY XIAOMI的标识。

接下来打开笔记本，转轴的阻尼略大，勉强可以单手开合，最大开合角度约135°。

RedmiBook 14的B面采用了三边窄边框的设计，屏占比为81.2%，下边框印有RedmiBook的Logo。需要指出的是，RedmiBook 14的屏幕与边框之间不存在缝隙，用手从屏幕后按压也不会显示器也不会出现变色。然而，最让小编意想不到的是，它竟然没有摄像头（WebCam）。

再来看C面，RedmiBook 14采用了19mm大键距设计的键盘，1.3mm键程，按压手感干脆，回弹也比较明显。RedmiBook 14的触控板大小适中，表面覆盖了特殊涂层，手感细腻，手指滑动也很流畅。另外，RedmiBook 14的第一排功能键也做的很贴心，除了常规的音量/亮度调节外还有一键截图、一键多任务、一键飞行模式、快捷调出计算器和一键打开浏览器等功能。

接下来我们再来看一下D面，RedmiBook 14的D面设计很简洁，两排进风口后有一条塑料脚垫，可以防止风扇排出的热风被重新吸回去。整个D面只用9个螺丝固定，后期拆机保养也很简单。

最后再来看一下RedmiBook的连接性如何。笔记本右手端是一个耳机接口和USB 2.0接口，左手边是则依次是电源接口、HDMI接口和两个USB 3.0接口，可以基本满足外设、存储和外接显示器的需求。

二. 性能参数

1. 屏幕素质

RedmiBook 14搭载了一块14英寸的IPS屏，由于屏库网并未收录这款屏幕的型号，小编拿出了红蜘蛛5来进行了测试。测试结果显示这款屏幕拥有48%的NTSC色域，50%的AdobeRGB色域，以及67%的SRGB色域。

熟悉笔记本小伙伴都清楚，主打性价比的笔记本往往都不会上72% NTSC色域。RedmiBook 14虽然没有使用高端的显示器，但实际观感还不错，没有偏色的现象。

2. CPU性能

RedmiBook 14搭载了英特尔14nm工艺的i7-8565U，四核八线程，主频1.8GHz，最大睿频4.6GHz, TDP 15W，8MB三级缓存，性能相比上一代的i7-8550U稍有提升。

RedmiBook 14的i7版本标配了8GB内存，现用CineBench R15跑分如下。

这一成绩与其他i7-8565U大致相同。从CineBench的排名中可以看出，i7-8565U的单核跑分已经超过了i7-3930K，接近几年前的i7-4770K，应对主流办公娱乐的应用应该是不在话下。

3. 显卡性能

RedmiBook 14搭载了英伟达GeForce MX250，14nm工艺，2GB GDDR5显存，位宽64bit。GPU基础频率1519MHz，加速频率1582MHz。

对于这款独显，我们分别用DX 11的3DMark Fire Strike和DX 12的3DMark Time Spy进行测试。结果显示，Fire Strike 3394分，Time Spy得分为1258分。相比上一代满血版的MX 150有所提升，但不是很大。

看完了基准测试，再来看一下游戏中的实际表现如何。首先跑一跑对配置要求不太高的《英雄联盟》，画质设为最高，分辨率1080p，平均帧率达到了113.2，即使是团战也能维持在60帧以上。

《英雄联盟》对MX 250这款独显来说是毫无压力了，那么现在再来看一下配置要求较高的《绝地求生》表现如何。

结果显而易见，这款独显并不是为这种大型3D游戏设计的，最低画质下平均帧也只有49帧，达到了勉强能玩的水平。

4. SSD性能

RedmiBook 14采用了一款三星PM871b SATA3固态，容量为512GB。根据AS SSD的测试数据，其顺序读取速度为492.50MB/s，顺序写入速度374.54MB/s。虽然SATA 3带宽有限制，其连续读写的成绩不是很高，但是4K-64THRD速度还不错。

5. 续航测试

RedmibooK 14搭载了一块46Whr的电池，官方称本地播放1080p视频可达10个小时。我们的续航测试采用了最常见也最直观的在线1080p视频播放。即在浏览器上播放爱奇艺《破冰行动》，耗电曲线如下图所示。

RedmibooK 14在连续播放7小时15分钟后自动关机，续航成绩相对46Whr的电池的产品来说很优秀。

6. 扩展性

RedmiBook 14的后盖非常好拆，只要拧开所有螺丝，从后方翘起就行了。

从拆机图可以看到，RedmiBook 14采用了单风扇单铜管散热，但风扇直径比一般轻薄本搭载的要大一点。

除此之外，RedmiBook 14搭载了的是板载内存，无法扩展容量。机身只有一个SSD接口，不过512GB的容量也够用了。

三. 总结

总的来说，RedmiBook 14在保证笔记本整体体验的同时，实现了超高的性价比。i7+8GB内存的搭配既能保证机器有足够的计算性能，又不会造成内存利用率低的问题，相比市面上的i7+16GB内存的主流配置还能节省不少的成本。另外，满血的MX 250既可以轻松应对《英雄联盟》这类的网游，也能为简单的图像处理加速。

RedmiBook 14 i7+8GB+512GB配置目前的售价为4999元，而其他主流品牌同配置产品则是达到了6000元的价位。如果你还在找一款性价比高同时又外观时尚的笔记本产品的话，它肯定能让你满意。