为5G建设筹资，运营商的可选路径有哪些

C114讯6月13日消息 5G的美好，随着工业和信息化部向四大企业发布商用牌照而日趋临近。面对天量的5G建设资金需求，筹资资金已经成为运营商不得不面对的问题。建设资金缺乏，已经成为N多人士担忧5G能否快速部署的由头。特别是在当前主营业务进入微增长甚至负增长阶段。

集中力量办大事，是我国的制度优势。我们认为，即便运营商的5G建设资金不足是事实，但是这并不会成为妨碍我国5G建设的理由。运营商筹资5G建设资金的路径至少可以有以下几种。

一、银行贷款，无疑是最直接的方式

虽然5G的商业模式和应用场景并不明确，但是5G将给社会和经济发展带来巨大效益的“大饼”值得所有人期待。另外，获得5G牌照的四家企业，即便其中最弱的中国联通，这些都是国内巨无霸。而且即便不考虑这些巨无霸背后的国家支持，四家企业自身的实力也足够信用背书。

国内的重量级银行，除了五大国有商业银行充沛资金外，其他的政策性银行实力也不容小觑。每年放贷或者一次性给予运营商一定的授信额度自然不会成为问题。而且运营商的盈利能力，以及未来5G的美好前景，这些都会成为银行向运营商放贷的参考。

虽然暂时尚未看到有关于银行与运营商开展战略合作的新闻，但是我们相信在未来，这种合作出现的概率非常大。特别是中国移动早在十年前就入股了浦发银行，而且是浦发银行排名靠前的大股东。只要中国移动有需求，相信这种得天独厚的优势，肯定会发挥作用。

二、公开发债，中国联通已有操作

通过在公开市场上发行企业债券，这是不少企业利用社会闲散资金办大事的常用做法。我国企业债的早已经成为企业的重要融资方式。相对于从银行贷款，公开发债这种操作，虽然需要的审批程序比较繁琐，但是通过资本市场募集资金的做法是可行的。

三大运营商中，除了中国联通是以A+H的形式在内地和香港上市外，中国移动和中国电信都是在香港上市的上市公司。中国广电旗下的多家企业也都是上市公司。这四家企业的上市公司地位，不但都为其通过发行债券募集资金提供了条件和便利，而且也为未来的公开发债募集资金提供了想象空间。

今年年初，中国联通发布公告称，中国证监会已核准联通运营公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币500亿元的公司债券，将采用分期发行方式。虽然中国联通并未公布此次发行债券募集资金的用途，但是当时有媒体就曾经分析，这一举措是为中国联通推进5G技术，为其5G发展储备资金。

无论是向银行贷款还是公开发行债券，都会抬升企业的资产负债率。从运营商公布的资产负债情况看，以中国联通为例，截至2018年12月31日，其资产负债率已经下降到41.8%。中国移动和中国电信的情况大体类似。所以，从资产负债率的情况看，运营商的借钱空间还是有的。

三、发行新股，壮大运营商的企业规模

通过增资扩股，扩大企业规模，当然是若干可选择中项目中最便宜的方式方法。通过吸收性股东入股，无论是国资还是民企，都可以做大运营商的整体实力，而且还不会抬升企业的资产负债率。

中国联通的混改是通过定向增发新股和转让老股，并向核心员工出售限制性股票实现的。其中定向增发新股就会增加中国联通的资本金规模。通过混改，中国联通募集了780亿元。当时中国联通的公告称，这些资金将主要用于公司4G和5G及相关业务和新业务方面。

向公众或者合格的机构投资者发行股票，虽然具有可行性，但是运营商会不会选择这种方式呢？我们认为，通过发行新股的方式吸收战略投资者入局，既符合国家倡导的混改政策，也为社会资金找到了合适的投资渠道。

对运营商来说，通过发行新股吸收类似5G产业链上下游企业入局，既可以实现利益贡献，而且还可以风险共担。当然这种方式的试用，需要国家监管层的协调。

四、以租代建，也可以成为选择中的办法

合建5G网络的风声已经传播了很久。不但有许多自称技术大拿的人士分析了合建5G的优势，而且还将给出了可能的合建“2+2”组合，中国移动+中国广电、中国联通+中国电信。这种方式近期又开始被热议，而且监管层的发声也变相支持这种合建观点。

有新闻报道称，6月5日，国资委副主任赵爱明、任洪斌赴中国联通调研，参加中国电信、中国联通和中国移动5G产业发展研讨会，深入了解三家运营商5G产业相关工作进展情况和下一步考虑。调研中，国资委领导强调，三家运营商要主动承担国家任务，进一步加强合作，避免5G重复投资，加强5G自主创新和标准工作，重视产业发展中的风险防范工作。

虽然此次参与调研的企业中并没有中国广电（中国广电不属于国资委管理企业），但是“避免5G重复投资”的指导意见已经足以给通信行业提供应有的借鉴。虽然监管层领导并未指出“重视产业发展中的风险防范工作”中的风险内容，但是我们认为5G巨量资金打水漂的问题，或许是其中的考虑之一。

虽然监管层的调研意见并未明确以何种方式来“避免5G重复投资”，但是无论是通过中国铁塔公司的统一建设，还是通过“2+2”模式来实现，其中的“以租代建”硬核必然会为运营商节约大量资金。

缺少5G建设资金虽然是问题，但是这不应该成为阻碍我国5G建设发展的理由，更不应该成为限制我国争取5G全球领先的障碍。我们认为，与缺乏5G建设资金相比，包括运营商在内的社会各界对5G的信心更为重要。

好在，中国移动已经给大家打了强心剂。近日公告显示，中国移动2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务预估工程费1（设计费计价基数）为192.578亿元（不含税），预估工程费2（可研计价基数）为192.578亿元（不含税），预估勘察费（无折扣）为2.005亿元（不含税），预估金额超过387亿。除了5G网建投资外，中国移动还一次性集中采购5G终端超过1.7万部，涉及资金预计超过千万元。

中国移动的这些操作已经刷爆了朋友圈。希望中国移动的大手笔操作能够快速预热5G建设和发展，让大家塌下心来干该干的事。