你可能忽略的iPadOS六个新改进

在iOS 13中，苹果最终将iPad系统独立出来，命名为iPadOS，从而使其与众不同。它保持了与iOS 13相同版本和更新周期，但在iPad上显示出更多差异性。下面我们来看看iPad获得的六项系统级新特性，有了它们，你基本可以抛弃大多数第三方App，直接享受原生系统带来的美好体验。

Apple Pencil改进

iPadOS对Apple Pencil做了一次大优化，使其具有更低的延迟率，带来一种在纸上写字的感觉。同时苹果开放了Apple Pencil开发控件，第三方触控笔以及第三方手写App都可以在自己的产品和服务中做出与Apple Pencil一样的低延迟。当然，还有一系列便捷工具，比如橡皮擦精确擦除、直线尺等等。

在iPad上，你可以用Apple Pencil从屏幕底部的任何一个角落往上划来完成长截图，保存下来的长图可以是整个文档、电子邮件或网页内容，截图完毕后，你还可以用Apple Pencil直接在上面做标记。

浮动键盘

虽然iOS 13原生键盘的最大关注点是滑键输入，但只能在iPad上使用的浮动键盘可能更具实用性一些。有了这个，你双指轻捏一下键盘就能将它缩小，然后随意拖放到屏幕上任何一个地方。在需要的时候，你可以一边打字的同时还不影响观看屏幕。

非破坏性视频后期

原生视频编辑在iOS 13中有了很大改进。现在，你将能够把照片编辑中的几乎所有普通工具用在视频上，包括视频滤镜、畸变修复、画面自动优化、曝光调节、饱和度等参数。你还可以相当方便地旋转垂直的视频、翻转或者裁剪视频画面大小。而且这个过程中完全不需要担心会破坏原始的视频，iPadOS的视频编辑操作具有可逆性，你可以撤消任何效果包括时间轴修剪，从而使视频恢复到原始状态。

Safari下载管理器

Safari下载管理器将拥有桌面浏览模式，而且现在有了自己的下载管理器，用户可以从Safari下载任何文件，无论是多媒体、文档、zip文件夹还是其他文件。针对大文件下载，你还可以暂停或继续，下载的内容存储在iCloud Drive中，可直接从Safari跳转。

另外，对于下载或者外部存储导进来的各类文件，iOS 13和iPadOS已经支持压缩和解压缩了。

AppExposé

iPadOS为我们带来了很棒的新功能，比如多个应用拖拽分屏，比如多窗口打开同一应用，以及在所有打开的应用中相互导航的简单手势。但是这样一来，日常使用中我们可能会同时存在N个窗口，有的是同一App，有的是不同App。如果快速查看某个应用的全部窗口呢？这时就需要到AppExposé了，它只需要点击Dock中的App图标就会被激活，让你一眼就能看到所选App当前所有的活动窗口。

Xbox One S和PS4手柄支持

在WWDC主题演讲中，在简短的tvOS部分提到了PlayStation 4 DualShock 4手柄以及Xbox One S手柄的支持。实际上这项新功能也支持iOS 13和iPadOS，这对于购买了iPad尤其是大屏iPad的游戏玩家来说是个不错的惊喜。两款手柄的配对也非常简单，直接进蓝牙列表，然后让手柄进入蓝牙连接（PS4手柄是Share键，Xbox One S手柄是XBOX键）。

你还可以在“电池”小组件中检查手柄的电池电量。

需要注意的是，老版Xbox One手柄虽然有蓝牙，但需要连接器，所以iOS 13无法支持。另外，按照这种简单快捷的适配模式以及手柄类型，任天堂Pro Controller应该未来也会加入——只要苹果和老任愿意。所以本身就是主机党的玩家不用再另买手柄和安装配套App了。