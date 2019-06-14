苹果就收购基带芯片业务与英特尔进行谈判

此前我们曾报道过苹果有意从宣布退出移动基带芯片业务的英特尔手上收购该业务部门，以增强自身的 5G 基带芯片开发能力。根据最新消息，收购事项目前有了进展，苹果正考虑将英特尔的德国业务作为其基带业务的基础。



在德国，英特尔主要业务由英飞凌无线技术部门原工程师队伍负责。英特尔于 2011 年斥资 14 亿美元收购了英飞凌的无线业务部门，该集团精通苹果硬件的设计，曾在 2007 年至 2010 年为 iPhone 提供基带芯片。



英特尔发言人表示，现已聘请外部顾问帮助评估 5G 手机业务的战略选择：“我们在无线调制解调器产品组合和知识产权方面创造了价值，我们对如何处理这项业务也很重视，但目前还没什么可以透露的情况。”



根据媒体报道称，谈判自去年以来一直在进行，但也有可能会破裂。如果苹果在竞标中获得成功，那么自研 5G 芯片的项目更为明朗，会吸引数百名经验丰富的基带工程师加入。



报道还指出，英特尔的一些前高管现在在苹果工作，他们也多多少少和英飞凌有联系。比如英特尔德国调制解调器部门前经理斯 Stefan Wolff 在几个月前加入苹果。今年 2 月，苹果聘用了英特尔前高管 Umashankar Thyagarajan，这位工程师被认为在英特尔的 XMM 8160 5G 调制解调器开发中发挥了关键作用。



英特尔今年 4 月退出了移动调制解调器行业，称在苹果和高通就涉及专利使用费和授权的法律纠纷达成和解后，该行业的前进道路已不再稳固。