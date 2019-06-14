博通第二财季营收55亿美元，净利润同比降81%

北京时间6月14日早间消息，博通今日发布了该公司的2019财年第二财季财报。报告显示，博通第二财季净营收为55.17亿美元，与上一季度的57.89亿美元相比下降4.7%，与去年同期的50.14亿美元相比增长10.0%；净利润（含非持续运营业务的影响）为6.91亿美元，每股摊薄收益为1.64美元，相比之下上一季度的净利润为4.71亿美元，每股摊薄收益为1.12美元；去年同期的净利润为37.33亿美元，每股摊薄收益为8.33美元，同比下降81%。

博通第二财季调整后每股收益超出华尔街分析师预期，但营收则未达预期，导致其盘后股价大幅下跌逾8%。

在截至5月5日的这一财季，博通的净利润（含非持续运营业务的影响）为6.91亿美元，每股摊薄收益为1.64美元，这一业绩好于上一财季，但不及去年同期。博通2019财年第一财季的净利润为4.71亿美元，每股摊薄收益为1.12美元；2018财年第二财季的净利润为37.33亿美元，每股摊薄收益为8.33美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），博通第二财季来自于持续运营业务的调整后净利润为23.34亿美元，调整后每股摊薄收益为5.21美元，这一业绩超出分析师预期。博通2019财年第一财季来自于持续运营业务的调整后净利润为24.46亿美元，调整后每股摊薄收益为5.55美元；2018财年第二财季来自于持续运营业务的调整后净利润为22.43亿美元，调整后每股摊薄收益为4.88美元。据雅虎财经网站提供的数据显示，29名分析师此前平均预期博通第二财季每股收益将达5.18美元。

博通第二财季净营收为55.17亿美元，与上一财季的57.89亿美元相比下降4.7%，与去年同期的50.14亿美元相比增长10.0%，不及分析师预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，27名分析师此前平均预期博通第二财季营收将达56.9亿美元。

博通第二财季运营支出为21.19亿美元，相比之下上一财季的运营支出为26.53亿美元，去年同期的运营支出为13.50亿美元。其中，研发支出为11.51亿美元，相比之下上一财季为11.33亿美元，去年同期为9.36亿美元；销售、总务和行政支出为4.19亿美元，相比之下上一财季为4.71亿美元，去年同期为2.94亿美元；并购相关无形资产摊销为4.73亿美元，相比之下上一财季为4.76亿美元，去年同期为6700万美元；重组、减值和处置支出为7600万美元，相比之下上一财季为5.73亿美元，去年同期为5300万美元。

博通第二财季运营利润为5.55亿美元，运营利润率为9.6%，相比之下上一财季的运营利润为16.52亿美元，运营利润率为30.3%；去年同期的运营利润为9.43亿美元，运营利润率为17.7%。不按照美国通用会计准则，博通第二财季来自于持续运营业务的运营利润为29.49亿美元，运营利润率为53.5%，相比之下上一财季来自于持续运营业务的运营利润为30.52亿美元，运营利润率为52.7%；去年同期来自于持续运营业务的运营利润为24.55亿美元，运营利润率为48.9%。

截至第二财季末，博通持有的现金和现金等价物总额为53.28亿美元，相比之下截至上一财季末为50.93亿美元。

博通董事会批准发放每股2.65美元的季度现金股息，将于2019年7月2日向截至美国东部时间2019年6月24日下午5点（北京时间2019年6月25日凌晨5点）营业时间结束为止的在册股东发放。

博通预计，2019财年净营收将达225亿美元；运营利润率将达14.75%，不按照美国通用会计准则的运营利润率将达52.50%；净利息支出及其他支出将达13亿美元；资本支出将达5亿美元左右；折价支出将达6亿美元左右；总无形资产摊销将达52.35亿美元左右。

当日，博通股价在纳斯达克常规交易中上涨1.88美元，报收于281.61美元，涨幅为0.67%。在随后截至美国东部时间13日下午6点10分（北京时间14日凌晨6点10分）的盘后交易中，博通股价大幅下跌23.11美元，至258.50美元，跌幅为8.21%。过去52周，博通的最高价为323.20美元，最低价为197.46美元。过去一年时间里，博通股价累计上涨了6.8%，相比之下同期标普500指数上涨3.8%。