微博蹦迪朋友圈装死，你究竟有多在意别人的感受?

有一句话叫做“在微博里蹦迪，也在朋友圈里装死“，这句话其实大部分可以解释很多年轻人的社交状态，微信里打卡，以及应付社交，而在朋友圈里则能和热点互动，发一发自己的最近状态，这些网友们在朋友圈里是这样的：

在微博里却摇身一变，变成了欢脱的”沙雕“网友：

有人说微信只是为了维护必要的社交关系，而在没有大量朋友，领导，家人所在的微博才是释放天性的领地，有些人一天也许会发几十条微博，但在朋友圈始终保持沉默，那到底是什么导致了这些原因呢？

社会角色的影响让我们不能在朋友圈展示全部的自己

为什么我们在用微博的时候就会往往感觉无拘无束，畅所欲言，而在微信中想说句话却觉得束缚重重。这里面的一个因素就是，我们在微信中有大量的熟人和常联系的同事以及领导，在面对他们的时候，我们往往会将我们在社会中所处的地位和考虑代入其中，考虑自己的社会地位，顾及别人对自己的反应，所以往往会是一个乖乖的形象；而在微博里则没有了熟人这层束缚，不用再按照他人的期望调节自己的行为和塑造自己的形象了，我们可以放心大胆地抒发自己的感情和感想。把真实的自己展示出来。所以会感觉朋友圈里的自己在演戏，而微博里才是真我。

只对真心朋友讲的真心话地自我表露

除了我们在交往中会希望把好的一面展现给对方这种做法以外，有的时候我们也会根据对方的社会角色不同，以及熟识程度不同，所以会给对方展现出不同的一面。在没有大量熟人的微博里，我们往往会给大家展现“公开自我”而不是真正的自我，这只是一种表象的自我表露。而在大家互相非常熟悉的朋友圈里，大家往往自我表露很少；在一面是谋生人另一面是亲密好友之间，我们要展示的两个方面自然是不太一样的。

匿名化和去个体化

我们都知道，网络环境中最不稳定的因素就是匿名，这也就是为什么一直在推进网络实名制原因。因为匿名的关系，我们在网络之中的社会身份是互相可以隐藏的，我们也就并不能像线下一样，接触到一个人真实信息，导致在这个网络群体中，个人的自控能力和自我意识下降，从而可能导致一些非典型的行为发生。

由于在微博中匿名与他人互动，缺少了人际交往中的临场感，从而导致个体的自我意识随之下降，引发一些所谓“站着说话不腰疼”的言论。也是在微博这样匿名的社交媒体之中，我们会降低对自己的自控力，以及减少对自我社会地位的认知，在匿名的基础上从而进行更大程度的自我表露。

最后的最后我想说，尽管我们真的会在微博和微信里展露出不一样的自己，但这也并不是不好的现象，通过微博里匿名的自我表露，才能使我们心中的负能量得到倾诉，才能更好的行成良好的健康人格。只要我们能分清自己的社会地位，找准位置；那么在微博自我倾诉又能算什么呢？