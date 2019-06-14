科普：为啥混着喝酒容易醉？醉酒不止乙醇在作祟

成年人社交离不开酒，高兴了喝，愁了也喝，众人聚会喝，独处也喝。常在杯边走，哪有不醉酒？

醉酒究竟是怎么回事？混着喝酒更容易醉?

喝“嗨”了≠喝高了

醉酒有两种形式：乙醇醉酒和乙醛醉酒。前者是酒精中乙醇对身体直接产生影响，后者是乙醇的代谢产物所产生的间接影响。这两种影响一般同时发生，很难完全分开。

乙醇主要影响人脑，人脑在直接吸收乙醇后，会产生轻度麻痹现象，这时判断力、抑制力都会受到影响而明显下降，外在表现就是情绪亢奋、步履蹒跚，虽然头晕眼花但非说自己可以走直线… …出现了上述表现，人也只是喝“嗨”了，还没到醉的程度。

而乙醛醉酒就是比较严重的程度，乙醛是乙醇的代谢产物，是肝脏在分解血液中的究竟的产物。乙醛会影响血管和肝脏，导致面部通红、心跳过速、呕吐等症状，这是，才是我们常说的喝“高”了，也就是喝醉了。

乙醇对中枢神经系统分为两个阶段，先兴奋后抑制。乙醇先后影响大脑、小脑、网状结构和延脑。兴奋期的常见表现就是“失态”，“酒壮怂人胆”啦、即兴作诗啦、动情表白啦，都发生在这个阶段。随着乙醇浓度逐渐增加，就会影响到小脑，而小脑控制肢体协调和平衡。当乙醇入侵小脑，就开始走路左摇右晃，倒地不起。

脑干网状结构控制人的睡眠与觉醒，当乙醇终于一路杀到这里，喝酒的人就会感觉到头沉、困倦。

不同的酒混着喝更容易醉？

白酒、啤酒、红酒、葡萄酒混着喝更容易醉？你肯定不是第一次听见这个说法，但至少到目前还没有科学依据来证明这件事。

不同的酒混合在一起，它的酒精含量并不会因为混合而增加或减少，所以摄入的酒精的量是一定的。

混着喝的时候因为不同酒口感不同，很难控制量和速度。

举个例子，如果一直喝凉白开，喝一阵就腻了；如果凉白开和酸奶混着喝，两边喝了多少心里都很难有数。所以混着喝可能导致不同酒都喝得很多，如果还有带甜味的红酒，就一直喝一直爽，根本停不下来，究竟在身体里的量迅速增加，分解的酶根本来不及分解进入体内的究竟。酒精量上去了，人自然就醉了。

相较于低浓度酒而言，高浓度酒更容易被吸收，气泡酒中的碳酸会加快酒精由胃到小肠的速度，所以啤的白的混着喝，啤酒中的碳酸会加速小肠对酒精的吸收，身体就会被酒精迅速撂倒。

同理红酒兑雪碧，酒精和胃匆匆交手但雪碧中的探索会刺激胃粘膜，喝多了极容易吐酸水。

所以说，小饮怡情，豪饮伤身，混着喝更伤身。喝酒还是得悠着点。