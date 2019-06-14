科普：为什么有些声音会让你抓狂？

北京时间6月14日消息，据国外媒体报道，你是否遇到过这种情况，听到有人在咯吱咯吱嚼薯片时感到心跳飙升？当同事噼里啪啦地敲击键盘时，你会不会十分抓狂，仿佛陷入生死攸关的境地？出现这种情况，很多人都觉得自己可能是有些烦躁，其实，很有可能你是患有恐声症。

恐声症？你可能第一次听到这个词，它又称为选择性声音敏感综合症，是一种神秘的疾病，其特征是对其他人发出的一些日常声音——比如哼歌、咀嚼、打字甚至呼吸等——做出强烈的负面情绪反应，通常是愤怒和焦虑。听起来这似乎是一个不幸但微不足道的烦恼，但迄今为止的研究却提醒我们，这一问题需要更加严肃地对待。

可能你听到恐声症时第一反应是：这真的是一种疾病？当你去看电影时，有人在吃薯片，你可能也会很生气，但对于真正患有恐声症的这些患者来说却是感到十分痛苦，有的人甚至因此离婚或失去工作。对相关症状缺乏认识甚至会导致患恐声症的儿童被诊断为患有更严重的疾病，如注意力缺陷多动障碍或自闭症。

恐声症的相关研究很少，也没有被正式确认为一种精神或神经疾病，但是，一些心理学家已经看到了恐声症给患者带来的巨大痛苦，并认为应该认真对待。

稍微不同的大脑

恐声症背后的机制尚不完全清楚，科学家推测，这一些人的大脑处理特定声音并对其作出反应的方式引起了相关症状。

在一项新研究中，参与者分为两组，一组是21名恐声症患者，另一组则是23名健康参与者，所有参与者都被要求观看以下行为的视频剪辑：发出不谐声音的事件，比如咂嘴；中性事件，如一个人冥想；以及电影中的恶心镜头，与此同时，研究人员会监测他们的大脑活动。

只有发出不谐声音的片段在两组之间引起了不同的反应。当观看一段咂嘴或呼吸急促的视频时，患有恐声症的人会感到强烈的愤怒和厌恶，同时心率会飙升，他们的脑部扫描显示出“警觉网络”的极度活跃，警觉网络由多个大脑区域组成，能将我们的注意力引向周围显而易见的事物。

无独有偶，在另一项研究种也发现，在患有恐声症的人身上，触发声音——引起恐声症患者强烈反应的日常声音（如咀嚼声或呼吸声）——会使警觉网络过于忙碌，同时激活负责调节恐惧和情绪以及形成长期记忆的大脑区域。

通过使用不同的大脑成像技术，研究人员发现，恐声症患者这些大脑区域之间的联系与健康人不同，有时在结构上甚至比普通人更加牢固。这种功能连接的增强，很可能导致恐声症患者在听到触发声音时会自动回忆起相关的场景，使这些声音充满情绪色彩，进而影响前脑岛皮层的活动，扭曲大脑对声音意义的判断。以往的研究表明，前脑岛皮层与人的主观情绪体验有关，会引导我们去探索周围环境中更有意义的刺激。

这些发现使科学家怀疑，恐声症可能是由另一种不同常人的大脑连接方式导致的，这种连接方式会让大脑将某些正常人认为不值得额外注意的声音视为非常突出的声音，并做出强烈的焦虑和痛苦反应。换句话说，恐声症患者大脑对咀嚼声的反应，就相当于正常人对狮子吼叫的反应。

恐声的大脑能平静下来吗？

恐声症是一个非常新的研究领域，以至于目前对这种疾病还没有明确的定义，也没有检测和治疗的标准指南，对于它的精神病学定义也没有达成一致。

2013年，阿姆斯特丹大学的研究人员提出了恐声症的初步诊断标准：

1）一些人为制造的声音会引起患者的负面生理和行为反应；

2）听到这些声音时，患者先感到烦躁和厌恶，随后是愤怒，有时出现失控的攻击行为；

3）患者能意识到自己的反应是不理智的；

4）患者会主动回避出现这些声音的场合；

5）患者会对自己的反应感到焦虑和自责，甚至影响正常生活；

6）患者的反应无法用其他精神障碍解释。

经历过恐声症的人有很多相似之处，但也有很多不同之处，这使我们对这种症状的理解变得复杂，一些病人在听到声音时会感到焦虑，另一些人则感到厌恶或愤怒。为了帮助恐声症患者，医生们使用了各种各样的方法，通常是根据症状的类型，人们所经历的情感以及由此产生的想法是解决这个问题的关键。

那些有恐惧和焦虑体验的人可能会对暴露疗法有反应，在这种疗法中，治疗师帮助他们学习如何控制自己的症状，同时让他们暴露在触发症状的声音环境中，相比之下，有愤怒体验的患者学会了通过分散注意力或放松技巧来控制自己的痛苦。目前最有效的治疗方法似乎是认知行为疗法，治疗师努力帮助人们改变对这些症状的看法，并学会转移注意力。

仔细想想，你患有恐声症吗？