支付宝上线一键预约口腔诊所：现支持20+城市，芝麻分650+先享后付

IT之家6月14日消息 根据支付宝的消息，支付宝上线一键预约口腔诊，现支持20多个城市，芝麻分650分以上先享后付。

一键预约口腔诊：

首先在支付宝搜索医疗健康，打开之后选择口腔健康，然后就可以选择服务和预约时间了，如果你的芝麻分为650分以上还可以先享后付。

支付宝表示，目前北京、常州、成都等20城市已经开放。小编在支付宝上试了一下，发现青岛也可以预约，不过只有一家门店可选，有需要的小伙伴也可以试一下。



