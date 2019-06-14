支付宝上线一键预约口腔诊所：现支持20+城市，芝麻分650+先享后付

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家6月14日消息 根据支付宝的消息，支付宝上线一键预约口腔诊，现支持20多个城市，芝麻分650分以上先享后付。
一键预约口腔诊：
首先在支付宝搜索医疗健康，打开之后选择口腔健康，然后就可以选择服务和预约时间了，如果你的芝麻分为650分以上还可以先享后付。
支付宝表示，目前北京、常州、成都等20城市已经开放。小编在支付宝上试了一下，发现青岛也可以预约，不过只有一家门店可选，有需要的小伙伴也可以试一下。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有