苹果iOS 13 CarPlay车载上手体验

如果你是一名经常用车的 iPhone 用户，应该对苹果的 CarPlay 车载信息娱乐系统不会感到陌生（现在几乎所有的新车都可以默认支持该系统）。随着 iOS 13 系统的预发布，新系统的 CarPlay 车载功能也得到了增强，今天我们一起跟着 9to5Mac 网站来了解一下新一代 CarPlay 车载系统究竟表现如何？







界面设计



iOS 13 的 CarPlay 车载在界面上出现了几处比较明显的变化，使其体验变得更像是 iPhone X。比如，圆形虚拟主屏幕按钮被新按钮取代。新按钮有两种外观，分别代表图标网格的主屏幕和新出现的仪表盘屏幕。按钮位置没有变化，根据左舵和右舵车型分别位于屏幕的左下角和右下角（靠近驾驶员位置）。功能上并没有变化，点击返回主屏幕或仪表板屏幕，长按激活 Siri。



状态栏重新调整了时间、网络状态、最近使用的 App 的顺序。界面四个角也采用了圆角设计，与 iPhone X 统一。每一款 App 的设计也都与 iOS 13 保持一致。



仪表盘（Dashboard）



macOS Catalina 中移除的仪表盘功能又在 iOS 13 的 CarPlay 车载中「复活」。虽然名称一样，但形式上是完全不同的。新的仪表盘屏幕位于主屏幕左侧（可通过新的主屏幕按钮来回切换，也可以手指划动）。仪表盘屏幕可以动态展示多种信息。







在仪表盘界面中，左半部分是一张地图，可以展示你的位置、当前的导航状态或者路线预览。右半部分的信息则更加动态，内容也更丰富，比如日程信息、音乐控制台、Siri 建议等。







仪表盘屏幕也针对车载屏幕进行了优化，可适应不同长宽比例的屏幕。当然，宽屏幕的显示效果更好一些。



仪表盘中可以显示足够多的信息，这样你就不用再频繁切换不同的 App，提高了行车安全。



新增的 App 和模式



iOS 13 的 CarPlay 车载还新增加了两个 App，一个是设置 App，一个是日历 App。



全新日历 App 可以在图标上显示当前的日期，就像 iOS 中的一样，一目了然。应用内则展示了当前和未来的日程安排。你还可以点击某个日程查看更多细节信息，也可以点击日程中的地址直接启动地图 App，或者点击电话号码直接拨号。











全新的设置 App 包含三个内容：行车免打扰、外观设置和仪表盘的建议。











行车免打扰功能可以限定哪些联系人可以在你开车时给你致电，也可以给对方自动回复短消息。该功能此前是需要手动启动的，不过从 iOS 13 开始，你的设备连接 CarPlay 车载后将会自动启用行车免打扰功能，提高了行车安全。







仪表盘建议开关可以让你选择在全新的仪表盘屏幕关闭 Siri 建议。



iOS 13 首次推出了全新的深色模式，所以 iOS 13 的 CarPlay 车载也不会缺席。新的设置 App 可以让你选择自动切换黑白两种显示模式（可根据车灯是否开启自动切换），也可以总是使用深色模式。







Siri



iOS 13 的 CarPlay 车载中的 Siri 体验有所变化。首先界面上是减少了 Siri 波谱效果的干扰，之前的全屏效果被弱化。







使用 Siri 操作短消息的界面也有所变化，点击电话和信息 App 不再先自动激活 Siri 再显示应用。















Apple Music



类似于 iOS 13，CarPlay 车载中的 Apple Music 界面也更突出展示艺术封面并提供更好的歌曲建议。















CarPlay 车载的「正在播放」App 换成了蓝色的图标。







地图



导航界面改进了车道提示、行车路线规划，还可以更容易地将预计到达时间与通讯录中联系人分享。















你还可以搜索沿途路线周围的地点，可以语音也可以软键盘输入，系统还会提供快捷搜索辅助，比如加油站、停车场等。







还有就是，你分享预计到达时间的联系人在你达到后会自动收到提醒。