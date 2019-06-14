市监总局：持续推进软件正版化，支持企业进行海外维权

IT之家6月14日消息 今天上午，国家市场监督管理总局发布《关于印发2019年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》，通知指出，打击网络侵权盗版，组织开展“剑网2019”专项行动，加大网络影视、音乐等领域版权监管。推进省属国有企业及重要行业软件正版化，开展工业软件正版化专项行动。完善涉外知识产权执法机制，支持企业开展海外维权。

关于软件正版化以及版权问题的工作要求如下

（八）打击专利侵权假冒行为。深化重点领域专利行政执法，加大对恶性侵权假冒行为打击力度，曝光一批典型案例。完善侵权判断标准。（市场监管总局、知识产权局按职责分工分别负责）

（九）加强商标专用权及其他商业标识权益的保护。以驰名商标、涉外商标、老字号注册商标为重点，依法从严从重打击侵犯商标专用权行为，遏制商标恶意抢注行为。在企业名称登记管理中加强对企业名称权和商标权保护。开展反不正当竞争执法行动，查处市场混淆等不正当竞争行为。（市场监管总局、知识产权局按职责分工分别负责）

（十）严格版权保护。加强专项整治，集中查处一批侵权盗版大案要案。组织开展“秋风2019”专项行动，严厉打击非法盗版出版物行为。加强印刷复制发行行业监管，开展网络出版物发行治理。深入开展版权保护预警工作，加强对春晚、院线电影的专项保护。（中央宣传部牵头负责）

（十三）持续推进软件正版化。完善工作机制，加强软件资产管理，扩大联合采购范围。推进省属国有企业及重要行业软件正版化，开展工业软件正版化专项行动。加强督促检查，加大问责和曝光力度，对整改不力的从严查处。巩固国产软件应用试点成果，加大推广使用优秀软件力度。（中央宣传部牵头负责，工业和信息化部、财政部、国资委、市场监管总局、知识产权局、国管局按职责分工负责）

（三十四）支持企业开展海外维权。建立海外知识产权问题提交平台，推动形成海外知识产权维权援助网。（商务部牵头负责）继续在海外重点展会设立中国企业知识产权服务站，完善境外展会防侵权管理体系，完善知识产权综合服务机制。（全国打击侵权假冒工作领导小组办公室、商务部、知识产权局、贸促会按职责分工分别负责）