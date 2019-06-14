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选择IT之家，99元、365 天 Office 365

2019-6-14 14:04:02来源：IT之家作者：木木责编：木木评论：

选择IT之家，99元享受 365 天 Office 365。

Office 365 共享版本是由IT之家组织Office 365 家庭版拼车计划，密钥为微软官方授权产品；安全靠谱！

在本次活动中，IT之家官方作为车主，保证上车的用户稳定、安全；满员才发车，以确保365天完整一年的 Office 365 服务。

IT之家App用户请 点这里上车 （浏览路径为：IT之家App > 我 > 金币商城），辣品App也可以在辣店或金币商城里面上车~

Office 365 拼车为什么要选择IT之家？

• 安全拼车：IT之家信誉保障，不会出现头部号“跑路踢人”问题

• 全期会员：从头到尾享受一整年服务，人齐方开车，避免和他人“半道”拼车时有时间折损

Office 365 家庭版共享权益：

• 每个用户拥有独立账号和 1TB OneDrive 云存储空间
• 每个人可同时登录 5 台设备
• Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Publisher 和 Access 应用（Publisher 和 Access 仅适用于 Windows PC）
• OneNote：附加功能（因平台而异）
• 可在多台电脑/Mac、平板电脑和手机上使用（包括 Windows、iOS 和 Android）
• 与他人在线协作处理文档

活动流程：

1、点此参与Office 365 家庭版共享计划

2、点击我的订单详情中的“查看券码”，并提交自己的微软账户

3、每次满员之后（仅上5人，车头账户会IT之家进行安全性保留），即拼车成功

4、等待微软的 Office 365 家庭版邀请邮件，点击“接受邀请”即正式参与拼车活动，并享受Office 365权益。

客服QQ：571696

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关键词：Office365Office

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