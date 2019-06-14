赛迪顾问：2024年5G渗透率将达75%，5G手机保有量将超10亿

近日，工信部赛迪顾问发布《2019中国首批5G试点城市通信产业发展潜力研究白皮书》（下称“报告”），对三大运营商最初（2018年）确立的18个试点城市（包含雄安新区）的电信业务总量、通信产业发展潜力进行深度梳理与分析，并对5G产业投资规模进行了预测。

▲截图来自《2019中国首批5G试点城市通信产业发展潜力研究白皮书》

报告指出，首批试点18个城市其中直辖市4个，副省级城市8个，省会城市10个，计划单列市2个，地级市1个。

这18个试点城市分布符合按人口密度划分的“胡焕庸线”（地理学家胡焕庸1935年提出的“黑河-腾冲线”，即这条线东南方生活着全国94%的人口）。在人口密度较低的胡焕庸线以西，仅有兰州入选首批5G试点城市。而在胡焕庸线以东，首批试点城市有17个。这说明5G通信产业法阵很不均衡，并且与人口密度呈正相关。

▲截图来自《2019中国首批5G试点城市通信产业发展潜力研究白皮书》

从地理区域分布来看，5G首批试点城市密集分布于北京、天津、河北、山东、上海、江苏、广东等东部地区，城市数量达到了11座。评估结果显示，总分排名前5的城市为北京、深圳、上海、广州和成都。一方面，由于东部地区城市经济基础良好，在新一代通信中积极领跑；另一方面，由于东部地区存在大量通信相关企业，涵盖基站、核心网络设备以及通信终端等多产业链环节，形成良好的产业氛围，5G通信产业基础优良。

赛迪顾问表示，手机是5G时代不可或缺的终端，5G手机渗透率在2020年将达到2%，2022年将达30%，2024年会达到75%，届时中国5G手机保有量将超过10亿台。