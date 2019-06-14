马斯克：未来购买没有自动驾驶的燃油车如同骑马用翻盖机

6月14日消息，据国外媒体报道，自动驾驶是近几年汽车行业的一大热点，福特、大众、苹果、谷歌、Uber、特斯拉等一众汽车厂商和科技巨头都有相应的布局，都在单独或合作进行自动驾驶方面的研发。

但就目前的状况而言，汽车完全实现自动驾驶还有很长的路要走，就连在自动驾驶方面走在行业前列的谷歌兄弟公司Waymo，也不认为自动驾驶很快就能普及，其CEO约翰·科拉菲克(John Krafcik)去年7月份在美国全国州长大会上就曾表示，自动驾驶汽车普及所需要的时间，仍会长的超乎想象。

但在自动驾驶方面，特斯拉公司的CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）看起来要更乐观，在本周召开的特斯拉2019年度股东大会上，马斯克也谈到了自动驾驶。

在谈到自动驾驶方面的进展时，马斯克强调特斯拉希望在年底能开始交付自动驾驶汽车，在需要用户监控但不需要干预的情况下，将用户从车库送到工作场所。

马斯克在会上还表示，明年他们的目标仍是交付自动驾驶汽车，但其自动驾驶的程度会更高，希望不要需要用户监控，在那之后一段时间，在同监管部门合作之前，他们将有能力实现不需要人干预的完全自动驾驶。

看好自动驾驶汽车前景的马斯克在会上风趣的表示，未来购买没有自动驾驶能力的燃油汽车，就像是今天有人骑马并使用翻盖手机。