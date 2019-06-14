一份来自未来的邀请：CES Asia 2019亮点汇总

一年一度的亚洲消费电子展（CES Asia）于6月11—13日在上海举行，作为亚太地区最大的科技盛会，CES Asia搭建了一个洞悉未来科技、经济走向的窗口，中国科技创新力量也纷纷亮出硬核产品。

今年的CES Asia不仅规模更大，展商更多，自动驾驶、人工智能、科技零售、智能家居、虚拟现实及5G也正式从概念迈向产业融合协同的应用落地阶段。在此次展会报道中，我们看到、触到并且体验到体验到人工智能的进步、5G联通技术、最新自动驾驶汽车以及更多前沿技术，这些技术创新极大的提高了我们的工作效率，同时也在改变我们的生活方式。

未来视听

耳机爱好者要是来到N1馆，那绝对是让他们热血沸腾的空间。铁三角带来了旗下最新款真无线蓝牙耳机SPORT7TW，采用主流的蓝牙5.0芯片，IPX5级防水认证，10min闪电快充，17.5h的续航。国产耳机品牌1MORE Stylish真无线耳机则获得CES Asia 2019产品技术奖“音频设备奖”。

▲铁三角SPORT7TW

▲1MORE Stylish耳机

AfterShokz展示了他们全新设计的骨传导MP3耳机Xtrainerz，将MP3和骨传导耳机合二为一，采用轻巧而坚固的钛丝骨架，并具备当前最高的防护级别IP68，可在2米水下畅游2小时。这款耳机内置了4GB内存，可以存储约2千首歌曲，骨传导单元部分也得到了升级，并内置两种EQ模式。

在电视产品方面，我们看到海信带来了旗下最新款的8K电视。海信最新8K电视旗舰机型—8K ULED TV，在色彩饱和度以及色彩的细腻程度上表现相当不错。今年海信电视还在交互上花了巧思，海信社交电视S7搭载了全新的AI Table系统，该系统下可以通过手机号码将亲戚朋友都加入到电视亲友圈里，在圈内给他们推荐好看的影视剧、音乐游戏等，通过电视互动分享进一步玩转社交。

未来数字消费

今年的CES Asia遇上了5G这个新节点。因此，5G成为了本次CES Asia的重要主题方向。5G技术通过高速率、低延时等特性，为AI、IoT、智慧城市、无人驾驶等应用场景带来新的变化，是这些新技术踏上快车道的基石。今年展会上，我们看到了5G真正进入到生活中的样子。

苏宁与刚刚拿下5G商用牌照的联通联手打造的5G智慧零售实验室在CES Asia上吸引了不少目光。展会上，苏宁以沉浸式样板间的形式全方位展示了数字化门店解决方案。通过大数据、AI、物联网等技术手段，将线上和线下进行有机整合，实现整个购物环节的可视化、营销精准化、商品陈列智能化等。

比如在现场苏宁智慧零售+展示板块，消费者通过扫码或者刷脸进店，拿取商品时机器视觉识别、摘机系统、称重货架等都会自动识别商品，并将信息反馈收银系统，其次商品智能盘点可以实现商品的自动补货等等，在消费者拿好商品后，只需要刷脸就可以完成支付。

苏宁科技常务副总裁荆伟表示5G技术的到来催生了“五新”发展，即新模式、新运营、新产品、新服务、新体验，这将为企业带来弯道超车的机会。

未来家居与城市

人工智能AI也是今年展会的又一热门话题，多家企业带来了他们的AI实验室，带我们预见了未来的生活方式。在人工智能AI的加持下，生活终将更便捷、更高效。

各种各样的机器人是今年CES Asia上的重头戏，中国移动互联网公司猎豹移动就携其投资的智能服务机器人公司——猎户星空在现场打造了一个热闹非凡的“机器人未来小镇”。现场，五台猎户星空AI智能服务机器人豹小秘分饰多角，扮演小镇镇长、图书馆馆长、新零售销售冠军等身份，为观众提供接待、导览、引领、讲解等多种服务。

海尔、苏宁展台此次也以智慧家庭全场景方案为主题，向人们展示未来智能家居的种种极致体验。著名家电厂商创维带来了最新的的AIOT大屏生态系统以及多款智能设备。

未来屏幕视野

虽然VR/AR近两年遇冷，但仍具有不错的发展前景，开始出现一些更高标准的硬件设备。

在AR和VR技术方面，创维带来了旗下最新的VR一体机：它采用8K解码，4K显示屏，三星Exyynos8895处理器，72Hz的屏幕刷新率，整机重量仅392g，长时间使用也不会感觉到劳累。

华为VR2头显也亮相展台，拥有3K分辨率的LCD屏幕，可以连接MATE10这样的智能手机以及PC、游戏主机等不同平台使用。

而AR/VR光学方案供应商惠牛科技的共轴光导AR模组CA50也参与展出。该产品视觉角达到业内领先的51°水平，1920x1080分辨率，屏幕亮度最高为3000nits。

未来驾驶

中国是全球最大的自动驾驶汽车市场，而商用自动驾驶汽车的发展也蒸蒸日上。随着电动单车和机动助力车越来越受到瞩目，层出不穷的出行新方式将推动亚洲和全球交通领域的不断创新。今年CES Asia的汽车技术展区面积扩大了一倍。相比于往年，CES Asia 2019的现场有明显的变化，汽车领域的参展企业在全部六大展厅中占据了两个，汽车科技俨然成为此次CES Asia 2019的主题。

起亚汽车以Emotive Driving情感驾驭作为参展概念，在CES ASIA展会期间公布了最新研发的核心技术——R.E.A.D.实时情感识别系统。可以通过传感器捕捉驾驶者的表情、心跳等生理信号，从而识别驾驶者的情感。

日产带来了智能领域的最新科技，其中包括无形可视化和脑控车技术。无形可视化技术可以实现虚拟现实显示，通过将车辆内外部传感器与云端数据相结合，为驾驶者呈现出更多驾驶及周边环境信息。脑控车技术则能够将驾驶者的反应直接传达给车辆，使车辆根据驾驶情况的变化不断做出相应的调整，这项技术的原理是利用大脑解码技术来预测驾驶员行为。