福布斯：你可能“无药可救”或“无法可医”，新研究发现数百种医疗方法和程序根本无效

北京时间6月14日消息，任何医疗产品或程序在普及之前，必须进行临床试验。但并非所有随机对照临床试验都是在理想的情况下进行的，这些试验可能存在道德上的不当行为（如财务压力）以及设计缺陷，因此可能不会出现统计学上有意义的数据，这也就意味着：患者可能“无药可救”或者“无法可医”。

来自俄勒冈州健康与科学大学、马里兰大学医学院和芝加哥大学的研究人员最近对全球领先医学期刊3000篇论文进行了分析，研究发现近400个案例中的治疗方法疗效甚微，甚至没有效果，需要逆转。当高级临床试验与当前临床实践相矛盾时，就会发生医疗逆转。该研究结果被发表在最新一期的期刊《eLife》上。

找出低价值的医疗实践是降低医疗成本和确保公众对医学的信任的关键。研究人员希望自己的努力有助于减少这些低效或无效医疗方法和程序的应用。

这项研究几乎代表了医疗保健所有学科的实践，在与心血管疾病有关的程序中（占400项无效措施的20%）发生逆转的概率最高，其次是公共卫生/预防医学和危重护理。

在干预类型方面，药物最有可能被后期研究提出质疑（在3000篇文章中占33%），其次是程序（20%），维生素/补充剂（13%），设备（9%）和系统干预（8%）。

此前的研究表明，仅在医保患者中就有许多人接受了后来被认定为无效的治疗。在2014年一项针对26项通过医疗保险向老年人提供的低价值服务的研究中，仅在2008-2009年，估计支出就在19亿至85亿美元之间，其中25%的患者后来被发现治疗无效或经济效率低下。

医疗逆转不仅限于医院，还包括认知行为疗法或正念干预等“行为实践”，针灸等补充或非传统实践，omega-3脂肪酸和VA等膳食补充剂，甚至可穿戴技术等。因此，研究人员认为当前需要继续对新的和既定的实践进行随机的临床试验，以评估其长期有效性和可重复性。其次还应该警惕在没有良好数据的情况下仓促投入治疗。一旦一种治疗方法得到广泛应用，人们就难以放弃它。