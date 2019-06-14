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CNBC：华为推迟Mate X折叠屏手机发布时间至九月份

2019-6-14 17:22:39来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家6月14日消息 据CNBC报道，华为发言人今天向CNBC表示，华为可折叠手机Mate X将推迟至9月推出，以进行更多测试。该手机最初的发布时间原先定在6月份，发言人告诉CNBC，在三星在可折叠手机上遇到问题后，华为保持谨慎态度。

据了解，华为Mate X是华为首款折叠屏手机，该手机在今年2月份的MWC上亮相，当时华为宣布Mate X欧洲售价为2299欧元，同时支持5G网络。

不过华为Mate X原定于今年六月上市销售，但华为相关发言人向CNBC表示，华为Mate X正式发售时间将定于今年九月。发言人表示，华为将与全球的移动运营商和开发人员进行额外的测试，以确保华为Mate X能够在展开状态下顺利运行这些厂商推出的应用。

发言人表示，三星Galaxy Fold在今年四月份出现问题后，华为一直保持谨慎态度。目前三星Galaxy Fold一些订单已经被部分运营商取消。

针对被列入美国限制“实体名单”问题，华为发言人表示，Mate X将继续使用基于谷歌Android操作系统的EMUI，同时发言人明确表示，在过去的几年华为非常喜欢与谷歌合作，华为也不想做自己的系统，如果被迫转向自研系统，华为可以在未来六至九个月完成。

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关键词：华为Mate XEMUI系统谷歌

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