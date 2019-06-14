小学生质疑《羿射九日》， 人教社：“蹚”字不当，下个版本将修改

IT之家6月14日消息 近期，海峡都市报报道，快要期末考试了，一位8岁男孩小冯就语文课本里的《羿射九日》发问引发网友热议。课文中，前一段刚提到“江河里的水被蒸干了”，下一段又提到“他蹚过九十九条大河，来到东海边”，那么羿是怎么蹚过大河的？
6月14日，人民教育出版社官方微博回应称，联系上下文，“蹚”字的确用得不恰当。教材编写组正在认真研究，会对教材进行适当修改，下个版本的教材这个问题就解决了。
人民教育出版社官方微博表示：
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这个孩子敢于质疑，能够边读边思考，提出了很好的问题。《羿射九日》是我国经典的神话故事，小学语文教材中的这篇课文是参考《神话故事新编》（编著者袁珂，中国青年出版社，1963）以及《中国大典·夏商周》（云南教育出版社，2010）等书籍中关于“羿射九日”的片段进行改写的，旨在让学生感受我国古代神话的魅力。神话中充满了神奇的想象，会有很多夸张的描述。比如，“江河里的水被蒸干了”，是为了突出十个太阳给人们带来的灾难，羿“翻过九十九座高山，蹚过九十九条大河”，也是用夸张的手法表现他的神力。
联系上下文，“蹚”字的确用得不恰当。教材编写组正在认真研究，会对教材进行适当修改，下个版本的教材这个问题就解决了。
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人民教育出版社