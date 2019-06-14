小学生质疑《羿射九日》， 人教社：“蹚”字不当，下个版本将修改

IT之家6月14日消息 近期，海峡都市报报道，快要期末考试了，一位8岁男孩小冯就语文课本里的《羿射九日》发问引发网友热议。课文中，前一段刚提到“江河里的水被蒸干了”，下一段又提到“他蹚过九十九条大河，来到东海边”，那么羿是怎么蹚过大河的？

6月14日，人民教育出版社官方微博回应称，联系上下文，“蹚”字的确用得不恰当。教材编写组正在认真研究，会对教材进行适当修改，下个版本的教材这个问题就解决了。

人民教育出版社官方微博表示：