中国广电该如何走出一条5G“明路”？

此前，工信部向三大运营商和中国广电发放5G牌照，中国广电拿到5G牌照颇令人感到意外。

数据显示：2018年我国有线电视用户规模约2.23亿户，比2016年、2017年分别下滑了11.6%和8.8%。另据《2018年第四季度中国有线电视行业发展公报》显示，截至2018年Q4，中国广电的有线宽带用户数为3856.3万。相比之下，2018年三大电信运营商宽带用户总数达到39376.5万户，超过广电宽带近10倍。

无论是老本行的有线电视业务还是新的固网宽带业务，特别是技术广电跟三大运营商都有很大差距，再加上一直以来地方广电条块分割、各自为政、一盘散沙顽疾以及资金不足，拿到5G牌照的中国广电该如何走出一条“明路”？

5G网络怎么建？

日前，工信部赛迪顾问发布《2019中国首批5G试点城市通信产业发展潜力研究白皮书》显示：2019年5G产业投资规模预计达175.6亿元；2024年预计将达到2216.5亿元。

5G投资是巨大的，对于运营商来说独自建设的成本压力也是巨大的。目前业内有观点是：合作建设5G网络，且中国电信和中国联通都曾表示过希望5G网络共建共享。

“中国广电因为诸多原因，独自建网的可能性不大，很有可能会与电信运营商联合建网。”工信部通信科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平日前也对此发表看法。

在上周5G牌照发放会上，中国广播电视网络有限公司董事长赵景春就公开表示，中国广电将与其他5G运营商和铁塔公司精诚合作、共建共享。

那么，中国广电会选择跟哪个运营商合作呢？资深电信分析师马继华认为中国广电与中国移动合作是最佳选择。无论广电选择跟哪个运营商合作建网，都会在一定程度上解决资金和技术难题。

弯道超车：机会在超高清视频和物联网

中国广播电视网络有限公司副总经理曾庆军表示：“中国广电的5G网络将是汇集广播电视现代通信和物联网服务的一个高起点高技术的5G网络，使广大的用户能够真正地体会到现代超高清电视现代物联网带来的智慧广电服务，甚至是社会化的智慧城市服务。”

由于超高清视频对传输网络大流量、高速率、低时延的需求与5G网络高度吻合，可能会是最早给5G前期网络建设投资带来回报的重要应用。

2018年广电的超高清应用就陆续落地：2018年10月，国内首个上星超高清电视频道CCTV-4K超高清频道开播，覆盖15个省市；广东、江苏等地推出4K超高清体验区等。

今年年初，中央广播电视总台又和三大电信运营商签署了5G战略合作协议，中央广播电视总台将启动建设我国第一个基于5G技术的国家级新媒体平台。特别是在春晚和两会中开展了4K超高清电视节目的5G网络传输试验。

广电手握700Mhz黄金频段，拥有损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势特性，对发展物联网极为有利。因此，广电在5G时代进行垂直行业差异化发展有很大的频谱优势。且广电已经在行动。

阿里巴巴曾发布“开拓者”计划，阿里云将联合广电系统扶持100家“智能城市运营商”，通过城市物联网基础设施平台实现闪电交付，同时共享阿里生态为城市智能化提供丰富的方案，通过大数据实现运营商业化。

例如，贵州省广播电视信息网络股份有限公司与阿里云已经在今年签署协议。如今贵州全省8个地市合计14万智能燃气表数据已经上线，后续还将在国土、交通、乡村、环保等领域持续挖掘城市数据的商业价值。

最大不同：提供融合媒体平台服务

当然，5G时代，广电与三大运营商最大的不同还是在内容。

曾庆军指出，中国广电要立足主流舆论传播，服务国家安全，提供以融合视听服务为特色的全业务服务，打造可管、可控、专业、权威的创新型融媒体、有线无线立体传播体系；利用低频实施广覆盖，提升国家数字化排名。

因此，需要推进TV用户转化为移动交互广播电视网用户，面向2.1亿有线电视用户、1.3亿直播星用户以及DTMB用户，提供融合媒体平台服务。

同时，还需要充分挖掘频谱资源潜力，构建协同高效的全媒体传播体系，拿出部分频率，部署移动换代交互网络，提供视听、宽带等融合视听与综合信息服务。

另外，尝试采用最新的无线通信技术，调整现有广播技术制式，提供广播电视、应急广播等公益类服务，覆盖全部智能手机终端。

去除顽疾：全国一张网

当然，所有好的开始之前还得解决自身顽疾。

一直以来中国广电都是条块分割、各自为政、一盘散沙，这种运营了几十年的模式已经不适应新技术发展变化，整合成为迫在眉睫的工作，那就是：全国一张网。

早在两年前，中宣部、财政部以及广电总局发布《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》就明确到2020年基本完成全国有线电视网络整合，成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司，实现全国一张网。

截至今年2月，整合了10余家省网平台，各自为政的一盘散沙局面改观。