DIY爱好者的福音：保时捷官方皮肤上线

保时捷提供给我们的参考价一直都只是个骗局，不在保时捷配件列表中折腾上十天半个月，最后买下的也不过是个会动的车壳而已。而现在保时捷定制服务再次升级，随着“Second Skin”功能的上线，DIY狂热爱好者甚至可以给自己的爱车定制外观设计了。

对于保时捷这类品牌来说，每款车型经典的原厂配色和涂装设计都相对固定，所以能提供这样一个个性化定制服务也算是极大的突破。最早可以享受到这一服务的包括991.2、992全系、718Cayman以及718Boxter，而在之后保时捷还将会把这一服务拓宽到更多车型，甚至会覆盖到非保时捷品牌。

从目前保时捷给出的服务选项来看，用户们可以在网页或是App中选择自己中意的车型，并且像赛车游戏一样选择底色、纹路、图案等等选项，最终拼凑出理想的设计后进行提交定制。同时保时捷官方还给那些DIY小白们提供了数套预设涂装方案，包括经典的MARTINI涂装以及艺术家Richard Phillips联名涂装。

保时捷提供的Second Skin服务售价为4000-6000欧元（约合人民币3.1万-4.7万），毕竟是官方提供的“皮肤”购买，如此价格想来似乎也并不难接受，只是不知道会不会有大手画师用这样的服务来定制出官方痛车之类的呢？