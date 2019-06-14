罗技 K845 图赏：办公娱乐两不误，白天晚上都能用的机械键盘

对很多人来说，键盘都是工作和生活中的重要工具。也因为如此，一把方便好用的键盘才如此重要。

最近，罗技发布的K845机械背光键盘，在兼顾办公效率的同时，还给娱乐生活带来了提升，不妨和极客之选（公众号GeekChoice）一起来看看吧。

罗技K845的外观采用了非常简约的设计风格，相比罗技其它系列键盘，这把键盘的设计十分低调，采用全尺寸设计，正面为一整块铝制面板，搭配黑色键帽，和同为K系列的K840一脉相承。

虽然采用全尺寸设计，但K845四周收窄的边框让整体看起来并不臃肿，尺寸为127 毫米 x 435 毫米 x6.5 毫米，重量上只有780g，所以罗技K845给人最大的感觉是轻便、紧凑，即便要在室内移动也比较方便。

罗技K845键盘底部整体为防滑塑料材质，并且提供了4°-8°的倾斜支脚，而侧面键盘部分还采用了弧形布局，因此不论是长时间码字或者用它玩游戏都会更加舒适。

机械键盘的一大特色在于针对不同用户喜好推出的不同类型键帽，罗技K845同样支持不同轴体，包含了CHERRY MX红轴、CHERRY MX青轴、红轴线性轴、茶轴段落轴、青轴清脆段落轴5种机械键轴体，不同轴体对应不同的用户需求场景。

青轴按键具有明显段落感，下压触感清脆，适合长时间打字（办公室会有点吵）；茶轴段落感稍小，声音较小，回弹快速，适合打字和日常娱乐使用；红轴键程较短，弹簧力度更小，下压平顺无段落感，能够快速触发并且归位，非常适合游戏，这些不同轴体基本能满足大部分用户的个性需求，并且键帽字符部分则为模制字符，不会出现褪色情况。

相比此前推出的K840机械键盘，罗技K845最大的变化在于加入了键盘背光。这一特性也让这把机械键盘能够适应更多场景使用需求。通过FN键和12个快捷数字键组合，罗技K845可以带来多种不同的快捷操作，并且由于背光支持，按下FN+F12还可以切换不同背光模式，包括「呼吸灯」、「贪吃蛇」在内的多种灯光效果也让夜晚键盘使用变得更加有趣。

整体来看，罗技K845延续了K系列键盘简洁实用的传统，背光的加入则为夜间提供了更方便的使用方式，不仅能帮助你在工作中提升效率，也能带来生活娱乐的方便，目前这款键盘在官网有售，非CHERRY轴体售价299元，CHERRY轴体售价499元，感兴趣的朋友不妨去官网进一步了解。