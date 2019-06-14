老片修复：新流量遇到的老问题和老流量找到的新办法

又一年高考落幕，各视频平台就开始趁着暑期档强劲推剧。跟往年的暑期档不同，今年无论是用户，还是平台都热衷于推经典老剧。以优酷为例，其不但拿下了《还珠格格》的独播权，更将三部曲全部高清修复，引来一大批年轻人重刷童年神剧。我们还发现，高清经典推荐位有的老片甚至超过了新剧，优酷更是专门推出了高清经典专区，剧集数量过千。

老剧回春也成为今年的新现象，⼀批⽼⽚经高清修复后竟迎来了流量高峰。以优酷为例，其利用超级分辨率、AI技术，并依托阿里巴巴的算法能力高清修复了原版剧集中画面模糊、⾊调暗⻩、噪点高、隔行、抖动等问题，让苏有朋版《倚天屠⻰记》焕然一新。3⽉3日的网络播放量排名显示，该版本《倚天屠龙记》位列第十名，较之前的播放量竟增长超过了400%。

为了获取更多付费会员，各大视频网站在头部内容上的投入正不断加码，以驱动流量保持高速增⻓。有报告称，从带来流量的内容品类拆分，剧集和综艺是拉动流量增⻓的两架核心⻢车，占据总流量的80%。

⼀个现实的困境是，时下新剧网播多为平台独占。在版权受限的情况下，通过老片高清修复上新，留存平台用户，挖掘存量流量，正逐渐成为视频网站抢夺用户时间的有效手段——流量信仰阶段留下的遗产，开始反哺这个新的时代。

挖掘流量新⽅式

去年春节期间，优酷上线了一批经高清修复的老片，弹幕给出了最直观的用户反馈:修复前，⽤户抱怨说“就这个画质，用⼉童⼿表看都有富余”;高清修复版迭代之后，弹幕区画风突变，“没想到我没有VIP，也能享受蓝光1080P了”，修复后的老片受到了用户认可。

最开始，优酷在“纯自来水”的情况下替换了几部修复影视剧，得到的播放量、播放时⻓等数据反馈都不错。优酷高清修复团队坦言，起初“经典老片老剧”的用户画像更多是80后，但从反馈结果看，不少90后们也开始追老片，只要解决了画质，年轻人也能爱上经典。

“优酷不是主打修复，⽽是看片的地方。如果我们片⼦品质不好，用户就走了。优酷通过高清修复，让更多用户留了下来。”优酷修复团队这样介绍。出于商业考虑，优酷会尽力把有流量潜力的老片老剧修好。在运营策略上，优酷主打两点：一是了解用户心智，“针对当下的热点来把手里的货铺给用户”；二是做智能化运营。

在影片推送上，优酷推出了三种分发方式：第一，推出了“高清经典”专区，这样做的目的是通过大数据的智能化和精准化，根据每个用户喜好，实现千人千面，延展更多年龄圈层的用户；第二，开设4K专区，方便用户在大屏上观看；第三，为适应短视频观看方式，优酷还用“以短带⻓”的策略，通过经典剧集的精彩片段，吸引并拉动用户对经典老片再次消费。

对平台而言，这或许是新剧平台独占，版权受限大背景下，另一种生存之道。除此此外，整个视频行业还面临一个困境——版权采购成本快速上涨。对此，爱奇艺CEO龚宇曾在2019年网络视听大会上提到，“过去几年过度竞争，导致全⾏行业内容成本居⾼不下，这是过去七八年时间行业严重的『方向性错误』。”

老⽚修复盘活了视频网站已有媒资库，这也是节本增效的新方法。优酷相关人士对极客公园表示，针对老片修复的流量利好，未来会针对性购买一批⽼片版权。

据《2018年中国网络视听发展研究报告》显示，80后群体是电视剧的忠实用户。QuestMobile数据显示，网络视频用户年龄结构上，75后和80后用户合计占比近60%，这也代表了优酷等视频网站做经典剧集修复背后的价值空间。

以往，用户重温情怀的途径，要么是看老片忍受渣画质，要么是吐槽旧剧翻拍。⽽《东邪西毒》《英雄本色》《倚天屠龙记》这类上世纪80、90年代的经典影片，凭借精修后的高清画质，为那些想要重温情怀的用户提供了另一种选择。

从2017年开始，优酷便着手老片修复。从两三人的“草根团队”，到不同部⻔门组成的十几人“老片战役修复组”，老片修复的技术也经历了从手工匠人修复到AI算法修复，机器深度学习的阶段。

老片修复并非新鲜事。2005年，电影资料馆投资2.8亿，启动5000部电影修复计划。但依靠人力修复的成本巨大。一部90分钟的电影有近13万帧画面。一位修复师一天只能完成100-200帧的画面修复。1934年上映的《渔光曲》修复了近两年时间。

▲优酷老片修复效果图|图片来源：优酷

老片战役修复组

视频设备经历了从480P到4K的技术升级。为了将画面质量提高到4K，西影数码基地曾耗时105天，对《大话西游之大圣娶亲》15万帧画面进行了逐帧修复。据优酷媒体生产负责人江文斐介绍，如果片源不是严重损毁，美国市场上⼈力修复电影的成本大概在每部20-30万美金。

优酷采取的是“⼈工+AI算法”结合的修复方式。这种方式已经能减少人力与资金成本。虽然没有给出确切数字，但优酷向极客公园透露，“能在几个月的时间内快速修复八万集(包括老片在内优酷修复的所有剧集)，对比上述提到的纯靠人力成本一定有很大的差距。”

优酷要做的第一件事情就是让用户在看老片的时候，至少能达到“当年的满意感”。只是视频的分辨率已今夕不同往⽇，要将480p甚至更低分辨率的影片修复，“难度并不小”。这时候，超分辨率技术起到了关键作用。

图像超分辨率技术，是指将一幅低分辨率图像或图像序列恢复出高分辨率图像。优酷在传统方法基础上，通过研究CNN、GNN网络特色，加上适合学习的数据库，做算法上的精研，即便是拉大分辨率后，边缘也可以保持细腻。设备升级带来的另一个问题是屏幕亮度。以前的电视机亮度只有100nits，将老片拉到4K电视机上，就像“一杯茶冲了很多水”，从新设备上来看，就会觉得色彩灰蒙蒙的。这要求团队对老片重新调色。更加难以解决的问题是老片的存储介质，过去老片用胶片拍摄，任何影片经过长时间的放置后，都会存在发霉、划痕、噪声、变色等问题。

▲优酷老片修复效果图|图片来源：优酷

比如冯小刚在1999年拍摄的电影就存在色偏问题，本该是黑⾊色的头发，已经色偏成蓝绿色。优酷团队在进行修复时，是将胶片转成数码，再做数码修复。据优酷团队介绍，修复色偏时，需要在RGB三色通道上分析偏离度，算色偏因子，得到偏离度后才能还原失真的色彩。除此之外，优酷团队还会通过搜索重置后的优质片源，与原本有色偏的片子对比，结合全局特征(Global Feature)和CNN的AI技术，通过映射关系恢复原来的色彩。

AI复原的色偏，色差是否匹配当前剧集，这需要视觉团队做出比对和判断，并在算法基础上调优。算法解决了生产一部标准样本的问题，如何从1到1000解决的却是系统工程问题，这就需要系统工程师负责将各个任务调度到每一台机器上进⾏操作。上线之后，他们需要观测用户反馈，并把有问题的片子更换掉。简⽽言之，“系统工程要做的就是把整个流程run起来，最终呈现给用户。”

随着5G时代到来，用户对长视频和经典作品的需求会愈加旺盛，阿里巴巴集团副总裁、阿里大文娱CTO兼优酷COO庄卓然说，“人工智能可能还会带来惊喜的玩法，年轻人新的表达方式也可能让经典作品的重构更有参与感、互动性”。通过这种互动，优酷和其他在线视频平台正以技术挖掘红利之后的存量流量。