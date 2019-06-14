谷歌产品总监对iOS 13“苹果登录”发表看法

苹果即将在iOS 13上推出的“苹果登录”服务获得了相当多的关注，也引发了对诸如“如果App提供Google或Facebook登录选项，则需要包含通过苹果登录的选项”此类开发者条款的担心。近日，谷歌产品管理总监Mark Risher在外媒的一次访谈中透露了自己对苹果这一新功能的看法，也谈到对苹果进入该领域的感受。

毫无疑问，苹果宣布注重隐私和安全性，也借此机会抢了一些Facebook和Google这样的第三方登录的风头。谷歌产品管理总监Mark Risher告诉媒体，他觉得这样的做法“有点恼人”，因为苹果的登录功能一出来，就与竞争对手进行较量还想压人一头。

“苹果的发布中做了一大堆解释，向用户们说明了隐私安全的重要，但也暗示着似乎只有这一种登陆方式是安全的，其余的都会侵犯隐私。”

不过，Mark Risher还是建议用户们选择Google或者苹果登录功能，不管选哪一个，都比使用个人邮箱和个人信息注册登录要好。

“老实说，我认为苹果这项技术是让互联网环境更好，并让人们更安全。即使他们通过我们的竞争对手登录网站，这仍然比输入固定的用户名和密码更好，更毋论很多人喜欢重复使用的一样的账号和密码。”

他还指出，苹果宣布这一功能也给谷歌带来了一些启发，那就是向用户们说明使用Google登录功能时会发生什么。

“我为我们没有真正阐明当您按下“使用Google登录”按钮时会发生什么感到抱歉。很多人都不理解，从而容易产生误解。在App上使用Google登录只不会被用于任何类型的重新定位；它不用于任何类型的广告；它没有在任何地方分发。它部分存在于用户控制之下，以便他们可以返回并查看发生了什么。我们同样也会进行安全检查，并且让用户可以选择弃用这种关联。”

Risher认为，由于公众在个人信息方面对科技公司产生了普遍的信任危机，使得谷歌面临着来自多方面的审查压力，之前的某社交平台隐私丑闻对整个生态系统都有害，让很多智能产品上涉及个人信息的部分功能令人不那么信任。

但从某种角度来说，无论是隐私保护方面的压力还是对手“苹果登录”的推出，都会让谷歌达到更高标准，Mark Risher表示这也是自家公司正在努力做的。