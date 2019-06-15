Facebook加密货币项目曝光：共25个合作伙伴，各交1000万美元

北京时间6月15日上午消息，在过去一年多的时间里，Facebook一直在开发数字货币，开发工作得到了众多知名企业的支持，包括支付、零售和科技企业。

最近《华尔街日报》报道称，Facebook数字货币由一个名叫“Libra Association”的财团管理，Visa、万事达、PayPal都是财团的成员。Libra Association营销资料显示，除了上述企业，还有几十家机构参与其中，它们的名字之前未曾曝光过，包括投资公司Andreessen Horowitz和Union Square Ventures、加密货币交易所Coinbase、非盈利机构Mercy Corps。知情人士称，Facebook成立一家名叫Calibra的子公司，让它负责打理加密货币业务，Calibra也是财团的创始成员。

知情人士还说，Facebook向每位会员收取1000万美元费用，这样会员才能管理自己的节点，访问并查看网络。最开始时Facebook还想引诱华尔街金融巨头参与，不过高盛、摩根大通并无兴趣。知情人士透露说，Facebook希望管理协会的成员能达到100位。

下面是项目的具体内容：

财团成员交纳的资金将为加密货币提供支持，加密货币将与众多货币挂钩。

如果取得成功，Facebook将从100家企业手中收取总计10亿美元，这些企业希望能参与项目。每一个节点将会以“节点运营商”的身份在Libra Association中拥有一个席位，它们将派一位代表进入财团。

2018年5月，Cheddar报道称Facebook早在2017年就开始关注区块链，自报道刊发之后，关于Facebook加密货币的传闻一直没有断过。后来Facebook宣布，Messenger App副总裁、曾经在Cionbase董事会任职的戴维·马库斯（David Marcus）将会负责区块链事务。在任命戴维·马库斯之前，Facebook只有一名区块链研究人员，他就是Facebook企业开发团队成员摩根·贝勒（Morgan Beller）。

自此之后，Facebook区块链项目不断扩充，每当Facebook向区块链世界前进一步，关于设立稳定币的讨论就增加一些。

今年5月，Facebook在瑞士日内瓦注册成立一家名叫“Libra Networks LLC”的公司，从事区块链开发工作。BBC后来报道说，Libra准备在2020年一季度推出加密货币，今年年末开始测试，然后再在十多个国家推出。

本月末，Facebook准备发布白皮书，在白皮书公布之前，Facebook一直在打广告，招募区块链职员。本周Facebook将会公布更多职位。

Facebook加密货币将会用于信息App的支付手段，还会用在其它地方。去年12月，彭博社报道称加密货币可以让用户通过WhatsApp转账汇款。今年2月《纽约时报》报道称Facebook正在讨论是否向消费者出售加密货币，它还在与加密货币交易所谈判。

LendEDU在研究报告中指出，如果上述报道属实，加密货币在Marketplace的支持下需求将会相当强劲。

虽然Facebook还没有公布白皮书，不过有人已经对监管表示担忧。《华尔街日报》报道称Facebook正在招募投资者，准备推出加密货币，听到传闻后美国银行委员会（Banking Committee）的参议员写了一封公开信给扎克伯格，询问加密货币是如何运作的，还表达了其它忧虑。美国商品期货交易委员会（CFTC）告诉《金融时报》，它正在与Facebook协商，目前还没有收到Facebook提交的正式申请。CFTC专员克里斯托弗·吉安卡洛（Christopher Giancarlo）表示，CFTC正在斟酌Facebook加密货币是否属于该机构的管辖范围。

不只如此，Facebook还拉拢英国渣打银行（Standard Chartered）说客埃德·鲍尔斯（Ed Bowles），让他担任伦敦公共政策总监。

下面来看看Libra Association由哪些成员组成：

1、区块链行业

Coinbase——加密货币钱包与加密货币平台。

BisonTrails——“基础设施即服务”（infrastructure-as-a-service）公司，它的平台为多种功能提供支持，比如监控、验证、投票、交易和保护块链协议。

Xapo——加密货币托管提供商。

Anchorage——提供数字资产托管服务。

2、电商行业

Ebay——知名电商企业，通过Ebay网站可以实现C2C、B2C销售。

Mercado Pago(MercadoLibre)——阿根廷电商网站，提供网络集市与拍卖服务。

Farfetch——线上奢侈时尚平台。

3、投资公司

Andreessen Horowitz——由马克·安德森（Marc Andreessen）和本·霍洛维茨（Ben Horowitz）创建的投资公司。

Union Square Ventures——位于纽约市的一家投资公司。

Creative Destruction Lab——向具备扩展能力的科学技术公司提供种子基金。

Ribbit Capital——专注早期投资的VC公司。

Thrive Capital——专注互联网、软件投资的VC公司。

4、非盈利机构

Women’s World Banking——它拥有一张由40个独立微金融机构和银行组成的网络，向欠发达地区的企业家提供支持，重点是女性企业家。

Kiva——501非营利组织，它让用户将钱款通过平台借贷给80多个国家的低收入企业家。

Mercy Corps——全球人道主义援助组织，它向全球受灾地区提供援助。

5、支付

Visa——支付技术公司。

Stripe——科技公司，企业通过它的服务可以完成网络汇款收款。

PayPal——拥有一套全球化支付系统。

PayU——帮助网络企业收款并处理支付交易。

万事达——全球性支付提供商。

6、网约车行业

Lyft——网约车服务提供商。

Uber——网约车平台。

7、社交媒体行业

Facebook（Calibra）——Calibra是Facebook创建的子公司。

8、通信行业

沃达丰——英国跨国电信巨头。

Illiad——法国电信服务提供商。

Booking Holdings——线上旅游提供商。