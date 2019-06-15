T-Mobile与Sprint合并有望？或最早于下周做决定

6月15日消息，据路透社报道，据知情人士于美国当地时间周五表示，美国司法部最早将于下周决定是否批准美国第三和第四大无线运营商T-Mobile USA与Sprint的合并交易。这笔交易价值高达265亿美元。

本周稍早，美国卫星电视运营商Dish Network公司高管会见了美国司法部反垄断主管马坎·德拉希姆(Makan Delrahim)和联邦通信委员会(FTC)主席阿吉特·派伊(Ajit Pai)，这是政府对T-Mobile USA与Sprint合并交易进行评估的一部分。

周五的一份联邦文件显示，Dish Network公司董事长查理·厄根(Charlie Ergen)也出席了周二的评估会议，并“讨论了反对Sprint和T-Mobile拟议合并的理由”。

文件中称，该公司“解释了至少需要4家全国性移动网络运营商的理由”，并讨论了“合并对Dish进入市场及其无线建设计划的影响”。

派伊上个月同意支持T-Mobile USA与Sprint的合并，部分原因是这两家公司同意剥离预付费服务Boost Mobile。

Verizon、AT&T、T-Mobile以及Sprint控制着美国98%以上的无线市场，无线服务收入超过1600亿美元。T-Mobile和Sprint的用户总数超过1.35亿，而Verizon和AT&T控制着美国无线市场三分之二的份额。

美国联邦通信委员会委员布伦丹·卡尔(Brendan Carr)是与派伊持类似观点的共和党人，他表示支持T-Mobile USA与Sprint合并。而第三位委员迈克·奥里利(Mike O 'Rielly)表示，他倾向于支持这项交易。

上述知情人士说，美国司法部希望两家公司在同意批准这笔交易之前，出售包括部分无线频谱在内的额外资产，以创建一个新的无线竞争对手。尽管美国司法部可能于下周做出最终决定，但该人士警告称，可能会推迟。

司法部和FTC发言人拒绝置评，Sprint和T-Mobile也拒绝回应。

这位不愿透露姓名的人士称，FCC和美国司法部都希望创建第四个无线竞争对手，而Dish Network公司、Altice USA以及Charter都是Boost Mobile的潜在买家，它们可能还会收购部分频谱资产。

不过，以纽约和加州为首的十名州检察长起诉了这些公司及其母公司软银集团(SoftBank)、德国电信(Deutsche Telekom AG)，并警告称，由于竞争的减少，消费者价格将大幅上涨。

美国司法部将于6月21日就此案召开情况会商会议，但他们尚未寻求法院下令暂时阻止合并。