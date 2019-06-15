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印度IT巨头Hexaware 1.82亿美元收购用户体验咨询服务商Mobiquity

2019-6-15 13:33:50来源：猎云网作者：清酒责编：懒猫/实习评论：

IT公司Hexaware周五表示，已经以1.82亿美元（约12.66亿卢比）的总价收购了美国的Mobiquity公司。

Mobiquity为AWS、荷兰合作银行（Rabobank）、飞利浦、Wawa、Backbase和大冢（Otsuka）等品牌打造数字产品。2018年，Mobiquity集团的收入为7000万美元。

Hexaware在一份声明中表示：“这是Hexaware有史以来最大的一笔收购案，此次合并旨在与大型数字机构和咨询公司展开直接竞争。”

Hexaware Technologies的首席执行官R Srikrishna说，这次收购使Hexaware进入了一个令人兴奋的新阶段。“Mobiquity加强了我们的两个关键战略产品：Cloudify Everything和Customer Experience Transformation。我们看到对这些服务的强劲需求，通过此次收购，我们将进一步加快业务增长，”他补充道。

Hexaware在一份监管文件中称，根据现金交易，Hexware将支付至多1.31亿美元的预付款，并延期支付至多5100万美元，其中部分取决于获利能力。该文件补充称，此次收购将有助于增强Hexaware在银行和制药等垂直领域获得吸引力，这也是Hexaware的重点领域。

Hexaware在2019年1月至3月的季度收入为1.8亿美元（合12.64亿卢比），同比增长10.9%。

声明称，Mobiquity在佛罗里达、波士顿、费城、纽约、阿姆斯特丹、浦那和艾哈迈达巴德设有办公室，进一步扩大了Hexaware的全球业务。

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关键词：印度Hexaware

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