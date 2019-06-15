微软申请更薄铰链专利，未来或用于Surface Pro产品中

IT之家6月15日消息 据外媒报道，日前，微软提交一项新铰链专利，这一专利能让Surface产品铰链变得更薄、更好。

据了解，如果未来的Surface产品能够使用这一专利，这就意味着设备整体的厚度也会变薄，变薄后，这就会为设备留出更多的空间，同时减轻设备的重量。

通过专利展示的效果图我们看到，目前微软这一专利可以在所有产品上得到运用，因此微软完全可以在下一代Surface Pro产品上或者可折叠设备上使用这一专利。