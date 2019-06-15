亚马逊Alexa擅自收集儿童录音及声纹，已遭两起诉讼

据《纽约邮报》报道，亚马逊正面临两起集体诉讼，指控该公司的Alexa语音助手在未经儿童或其父母同意的情况下录制和存储儿童的声音。

这两起诉讼都是Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan律师事务所提出的。在一个案例中，该公司分别代表一名8岁男孩和一名10岁女孩。在提交给每个案件的文件中，据称亚马逊使用其语音助手Alexa和Echo Dot智能音箱收集了“关于孩子生活的大量细节，从他们问Alexa的私人问题到他们在家里使用的产品。”

诉讼称，当孩子们用他们的声音唤醒Echo Dot时，“该设备就会像处理成年人的通信一样记录和传输孩子们的通信。”孩子们和他们的父母都没有同意孩子们的互动被永久记录下来。”

诉讼指控亚马逊“建立了一个庞大的数据库，包含数十亿美国人的私人信息”，并利用它“为自己谋取商业利益”。

随着智能语音设备逐渐渗入人们的日常生活，越来越多的隐私倡导者开始关注智能语音设备。上个月有消息称，即使用户删除了Alexa和Echo设备上的语音记录，亚马逊仍然保留了与Alexa和Echo设备的对话记录。

该消息曝光后，亚马逊发言人回应称，公司提供“严格措施和协议来保护家庭安全和隐私”，包括在Alexa上提供FreeTime等免费服务。

除了对原告的金钱补偿，两起诉讼都试图迫使亚马逊在录制未成年人音乐之前获得事先同意，并删除现有的未成年人录音文件。