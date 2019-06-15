顺丰设立私募投资基金，规模不超过15亿元

6月14日，顺丰发布公告称，为继续盘活存量资产、提升资金使用效率，顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”、“顺丰控股”)拟以下属全资子公司深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司(以下简称“顺丰丰泰”)持有的物流产业园为标的资产设立资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)，并通过专项计划发行资产支持证券募集资金。

顺丰公告显示，上述专项计划交易方案包括设立私募投资基金、设立资产支持专项计划发行资产支持证券、股权出售等。

在设立私募投资基金方面，深圳汇智聚信投资管理有限公司(以下简称“汇智投资”)设立信盛顺丰产业园二期私募股权投资基金(以下简称“私募投资基金”)，私募投资基金规模不超过15亿元。顺丰丰泰认缴基金全部份额成为私募投资基金初始基金份额持有人，首次出资缴纳300万元。

在设立资产支持专项计划发行资产支持证券方面，华泰证券（上海）资产管理有限公司拟发起设立华泰佳越-顺丰产业园一期第2号资产支持专项计划，发行资产支持证券募集资金以平价受让顺丰丰泰所持全部私募投资基金基金份额，并完成剩余私募投资基金缴纳出资义务。华泰资管已于2018年11月21日获深圳证券交易所批复《关于华泰资管“华泰佳越-顺丰产业园一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2018〕666号)(以下简称“无异议函”)，无异议函批复储架规模合计50亿元，2年内有效，本期专项计划系储架额度内第2期，本期发行的资产支持证券总规模不超过15亿元，资产支持证券包括优先级证券和权益级证券，其中优先级证券规模占比预计不高于60%，剩余为权益级证券。顺丰丰泰将以自有资金认购部分权益级证券，认购份额预计不超过权益级证券规模的20%。

在股权出售方面，顺丰丰泰持有深圳市顺丰航空产业地产管理有限公司(以下简称“深圳顺航”)、义乌市丰泰电商产业园管理有限公司(以下简称“义乌丰泰”)和淮安市丰泰电商产业园管理有限公司(以下简称“淮安丰泰”)100%股权。私募投资基金将从顺丰丰泰获得深圳顺航、义乌丰泰和淮安丰泰的全部股权，华泰资管以私募投资基金基金份额为基础资产发行资产支持证券并申请在深圳证券交易所挂牌交易。本次交易完成后，深圳顺航、义乌丰泰和淮安丰泰公司将不属于上市公司合并报表范围。

顺丰表示，本次资产证券化涉及的关联交易对本期以及未来财务状况、经营成果不会造成较大影响，通过资产证券化运作可以获得现金流入，增加营运资金，降低资产负债率。预计本次交易完成后，当年实现一次性股权投资收益约6亿元。